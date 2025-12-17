Los precios mayoristas registraron un aumento de 1,6% en noviembre de 2025 respecto del mes anterior, informó este miércoles el INDEC. El mes anterior habían subido 1,1%, es decir que aceleraron.

La variación fue consecuencia de la suba de 1,8% en los “Productos nacionales” y la baja de 0,6% en los “Productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios”, con 0,51%; “Productos refinados del petróleo”, con 0,41%; “Alimentos y bebidas”, con 0,30%; y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos”, con 0,21%.

La división que tuvo la mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas”, con una disminución de 0,55%.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,4% en los “Productos nacionales” y la baja de 0,5% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,4% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 0,4% en los “Productos primarios” y la suba de 2,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Los datos fueron celebrados por el propio Javier Milei, quien destacó el número a través de las redes sociales y aprovechó para elogiar a Luis Caputo.

“VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO. El mejor de la historia lejos...VLLC!”, escribió el mandatario en X.