En los próximos días, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajustará el mínimo no imponible y las deducciones familiares y personales del impuesto a las Ganancias.

El INDEC dará a conocer el dato de inflación de diciembre de 2025 y, con ello, se sabrá cuál fue la variación del Índice de los Precios al Consumidor (IPC) entre julio y diciembre .

¿Por qué hace falta este dato? De acuerdo con la normativa vigente (Ley 27.743), ARCA establece una revisión automática mediante la cual ajusta las escalas y las deducciones dos veces por año -en enero y julio-, tomando como referencia la inflación del semestre anterior.

Las nuevas escalas aún no pueden determinarse, dado que su actualización depende del IPC correspondiente al período devengado de diciembre. El guarismo del último mes del 2025 se conocerá recién el martes 13 de enero, según el calendario que difundió el INDEC.

“Hasta tanto se publique el IPC y ARCA defina oficialmente las nuevas tablas, para todas aquellas remuneraciones devengadas en diciembre de 2025 y percibidas en los primeros días de enero de 2026, deberán aplicarse las escalas vigentes al cierre del período fiscal correspondiente a 2025 ″, explicó Ariel Bassanetti, gerente senior de Payroll en KPMG Argentina.

Según estimaron, los valores provisorios de diciembre incluyen el proporcional de aguinaldo. También se consideran retenciones de seguridad social y obra social equivalentes al 17%. El siguiente cuadro no contempla deducciones personales adicionales:

Cargas de Familia Ingreso Bruto Descuento Ley Ingreso Neto sin impuesto Solteros $ 2.624.852,61 -$ 446.224,94 $ 2.178.627,67 Solteros 1 hijo $ 2.839.797,67 -$ 482.765,60 $ 2.357.032,07 Solteros 2 hijos $ 3.054.742,73 -$ 519.306,26 $ 2.535.436,46 Casado $ 3.051.074,11 -$ 518.682,60 $ 2.532.391,51 Casado 1 Hijo $ 3.266.019,17 -$ 555.223,26 $ 2.710.795,91 Casado 2 Hijos $ 3.480.964,22 -$ 591.763,92 $ 2.889.200,31

Por su parte, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señaló que cuando ARCA publique las tablas actualizadas, recién “en el siguiente pago de sueldos se va a recalcular la retención practicada desde el 1° de enero ”, y luego se hará el ajuste correspondiente.

“Para los las empresas que pagan el sueldo a fines de enero, al momento de la liquidación ya van a estar las tablas, por lo cual se le aplican directamente los nuevos montos. El problema está con las empresas que pagan al mes siguiente o los que pagan por quincena. Es muy probable que al momento del pago de la primera quincena, quizás, no estén las tablas. Si llegaran a estar, tal vez no hubo tiempo de actualizarlas, por lo que se aplicarían las anteriores y recién en el siguiente pago se recalcula todo”, detalló.

ARCA ajustará en los próximos días las escalas de Ganancias

En síntesis, por la metodología del ajuste, en los primeros días de enero se descuenta el impuesto a las Ganancias, pero con las tablas del segundo semestre del 2025. Después, a mediados de mes, ARCA debería oficializar el ajuste, por lo que en el siguiente pago se recalculará, si corresponde, lo que se pagó desde el 1° de enero . La actualización, en tanto, se reflejará en la remuneración de febrero.

“El impuesto retenido sobre las remuneraciones de diciembre 2025 (percibidas en enero 2026) será ajustado automáticamente en la liquidación siguiente. Es decir, con la nómina correspondiente al período devengado enero 2026 y percibido en febrero, las nuevas escalas se aplicarán de manera retroactiva”, agregó Bassanetti.

A partir de qué sueldos se debería tributar Ganancias en 2026

El INDEC publicará la próxima semana el dato de inflación de diciembre. Según estimaron los economistas en la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), el IPC se ubicaría en 2,3%, la misma proyección difundida por el Banco Central (BCRA) en el Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas (REM) de enero.

El acumulado del período julio-diciembre sería del 13%. Bajo este parámetro, es posible calcular cómo impactaría el ajuste.

A partir de enero 2026, los trabajadores comenzarán a tributar Ganancias a partir de los siguientes montos:

Soltero sin hijos comenzaría a tributar Ganancias con un sueldo bruto de $ 2.985.000 , equivalente a un ingreso neto cercano a $ 2.480.000.

Soltero con dos hijos quedaría alcanzada a partir de un sueldo bruto de $ 3.470.000 , con un neto aproximado de $ 2.880.000.

Casado sin hijos tributaría Ganancias desde un sueldo bruto de $3.470.000 , con un neto estimado de $ 2.880.000.

Para un casado con dos hijos, el piso de Ganancias se ubicaría en torno a un sueldo bruto de $ 3.940.000, equivalente a un ingreso neto cercano a $ 3.290.000.

Los valores fueron proporcionados por Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin & Abelovich. Cabe aclarar que se trata de un cálculo estimativo, dado que el mismo recién podría confirmarse una vez que se publiquen el dato oficial de inflación y la actualización correspondiente.

“Una vez que el trabajador queda alcanzado por el impuesto a las Ganancias, no tributa una suma fija, sino que se aplica un esquema de alícuotas progresivas”, señaló la especialista.

Esto significa que cuanto mayor sea el nivel de ingresos de un trabajo, mayor será el porcentaje a pagar por el gravamen (tasas crecientes).

Ganancias: habrá un nuevo piso, escalas y deducciones a partir de enero 2026

“Por ejemplo, en un soltero, si gana un sueldo bruto de $ 4.000.000 le retendrán $ 118.000 por mes. Si gana $ 5.000.000, la retención será de $ 345.000″, detalló.

Impuesto a las Ganancias: cuánto recaudó ARCA en 2025

La recaudación tributaria cerró 2025 con un incremento nominal del 39,4% interanual. En concreto, el ingreso total de recursos alcanzó los $ 183,1 billones, aunque al descontar la tasa de inflación el balance es menos alentador.

Por su parte, el impuesto a las Ganancias aportó $ 3.680.713 millones, con un aumento nominal del 42,2%. La mejora estuvo explicada por mayores retenciones y por cambios normativos heredados de 2024 .

“Los tributos con mayor aumento real serían derechos de importación; con 12,6%, impuesto a las Ganancias; con 9,7%, e impuesto a los combustibles; con 5%. Estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,5% en diciembre”, calculó el economista Nadin Argañaraz.