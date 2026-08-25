En esta noticia Visitantes vs. salidas: qué pasó en julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes un informe en el que registró un aumento en julio de la cantidad de visitantes desde el extranjero. De acuerdo con el organismo, el mes pasado ingresaron 466.200 turistas, lo que representa una suba interanual del 9,1% en el turismo receptivo.

En paralelo, el turismo emisivo —es decir, los argentinos que viajaron al exterior— mostró un comportamiento inverso con un retroceso del 17,3% interanual y un total de 697.200 personas. Si bien las diferencias se acortaron, siguen siendo superior la cantidad de argentinos en el exterior que los turistas que visitan la Argentina .

Según la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), en julio ingresaron al país 466.200 turistas (visitantes que pasan al menos una noche en el lugar) y 363.900 fueron excursionistas (visitantes que no pasan una noche en el lugar).

En total, fueron 830.200 visitantes no residentes los que entraron por todas las vías de acceso al país (un 17,9% más que en 2025).

Del lado argentino, los 1.228.200 visitantes que salieron al exterior (que cayó 21,2% respecto del mismo periodo del año pasado) se dividen en 697.200 turistas y 531.000 excursionistas.

“En julio, se registró un saldo negativo de 398.000 de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 230.900 turistas y de 167.100 excursionistas”, informó el INDEC.

Cabe recordar que el ETI ya no informa el balance entre ingresos y egresos de dólares por turismo de forma mensual, porque lo hará trimestralmente.

Visitantes vs. salidas: qué pasó en julio

La mayor parte del turismo receptivo llegó desde Brasil (36,1%). En menor medida, le siguieron como origen Uruguay (16%) y el bloque Resto del América (10,8%). Asimismo, el 54,1% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 34,2% lo hizo por vía terrestre y el resto (11,6%) arribó por vía fluvial/marítima.

Por su parte, los principales destinos de los argentinos al exterior fueron Brasil, con 22%; Paraguay, con 15,2%; y el bloque Resto de América, con 14,9%. El 55,8% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 36,4%, por la vía terrestre; y el 7,9%, por la vía fluvial/marítima.

Dentro de la vía aérea internacional, en julio del 2026 se estimaron 252.500 llegadas de turistas no residentes al país, representando un incremento interanual del 21,2%. El 77,1% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

En tanto, las salidas al exterior alcanzaron un total de 388.700 turistas residentes, lo que implicó un descenso interanual del 1,3%. El 80,6% se concretaron en Ezeiza y Jorge Newbery. De esta forma, la vía aérea internacional tuvo un saldo negativo de 136.200 turistas internacionales.