El truco casero para quitarle la acidez a la salsa de tomate.

Una salsa de tomate puede convertirse en el acompañamiento perfecto para un plato de pastas, pero también puede arruinarlo si presenta un sabor demasiado ácido.

Este inconveniente es más habitual de lo que parece y puede aparecer incluso cuando se utilizan buenos ingredientes.

Antes de descartar la preparación o agregar grandes cantidades de azúcar, existe un sencillo recurso de cocina que permite equilibrar el sabor.

Lo mejor es que se trata de un producto económico, fácil de conseguir y que suele estar presente en los hogares.

El ingrediente que ayuda a quitarle acidez a la salsa de tomate

El secreto está en agregar una pequeña pizca de bicarbonato de sodio a la salsa. Este compuesto puede ayudar a neutralizar parte de la acidez y modificar el equilibrio de la preparación, logrando un sabor más suave.

El ingrediente que ayuda a quitarle acidez a la salsa de tomate. Unsplash.

Para aplicarlo, solo hay que incorporar una cantidad mínima mientras la salsa está en cocción y revolver bien para que se distribuya de manera uniforme. Es importante no excederse: demasiado bicarbonato puede alterar el sabor y dejar un gusto desagradable.

Además, elegir tomates maduros puede favorecer el resultado final. Para quienes prefieren una salsa con un perfil más dulce, también existe la posibilidad de sumar zanahoria.

Otros usos del bicarbonato en el hogar

Además de utilizarse en la cocina, el bicarbonato de sodio es un producto muy presente en las tareas de limpieza.

Su composición permite incorporarlo en diferentes trucos caseros para eliminar suciedad, absorber olores y ayudar a limpiar distintas superficies.

Algunos de sus usos más conocidos son:

Eliminar malos olores: puede colocarse en la heladera, los tachos de basura o espacios cerrados para ayudar a absorber olores desagradables.

Limpiar la cocina: combinado con un poco de agua puede formar una pasta útil para remover restos de grasa y suciedad de determinadas superficies.

Lavar utensilios: puede ayudar a desprender residuos adheridos en ollas, sartenes y otros elementos de cocina.

Limpiar el horno: su textura y capacidad para ayudar a remover suciedad lo convierten en un recurso habitual para la limpieza del interior del horno.

Refrescar alfombras y tapizados: espolvorear una pequeña cantidad y dejarla actuar antes de aspirar puede ayudar a disminuir ciertos olores.

El ingrediente que ayuda a quitarle acidez a la salsa de tomate. IA Gemini

Por su versatilidad y bajo costo, el bicarbonato se convirtió en uno de los productos más utilizados en trucos de limpieza caseros. Sin embargo, antes de aplicarlo sobre una superficie delicada, conviene comprobar que sea compatible para evitar daños.