Mercado Libre Experience 2026 volverá a Buenos Aires como un punto de encuentro para emprendedores, pymes, vendedores online y marcas que buscan conocer tendencias, sumar herramientas y conectar con otros actores del ecosistema digital. La segunda edición del evento se realizará el 10 de septiembre en La Rural, con una jornada pensada para quienes quieren profesionalizar su operación en el comercio electrónico.

Según la información publicada en el sitio oficial, el encuentro contará con más de 50 charlas, más de 80 oradores, más de ocho horas de contenido, cinco escenarios y una expectativa de más de 8000 participantes. La propuesta combina conferencias, paneles, workshops, feria de negocios y espacios de networking para abordar temas centrales del e-commerce.

Qué habrá en Mercado Libre Experience 2026

La agenda estará organizada en cinco escenarios y reunirá contenidos sobre estrategias para aumentar ventas, automatización, marketing, medios de pago, logística, tecnología, inteligencia artificial y casos de éxito. El objetivo es que los asistentes puedan acceder a ideas y soluciones aplicables a distintas etapas de un negocio online, desde quienes recién empiezan hasta quienes buscan escalar su operación.

Además de las charlas y workshops, el evento incluirá una feria de negocios con más de 40 stands de empresas vinculadas al ecosistema e-commerce. Este tipo de espacio permite conocer proveedores, herramientas y soluciones para mejorar la experiencia de compra, optimizar procesos y encontrar nuevas oportunidades comerciales.

La jornada incluirá más de 40 stands de empresas vinculadas al comercio electrónico.

Para quienes deseen asistir al evento, las entradas se pueden adquirir a través de mercadolibreexperience.com.ar , con hasta 12 cuotas sin interés al pagar con cualquier tarjeta mediante Mercado Pago. Además, quienes utilicen el código promocional “MELIXP25” podrán acceder a un 25% de descuento en el valor del ticket.

Para emprendedores y pymes, participar en una jornada de este tipo puede ayudar a ordenar prioridades y entender qué herramientas conviene incorporar según el momento del negocio. La capacitación permite revisar estrategias de venta, detectar mejoras en logística, conocer soluciones de publicidad y medios de pago, y comparar experiencias con otros actores del sector.

El networking también ocupa un lugar relevante dentro de la propuesta. Conectar con otros vendedores, marcas, proveedores y especialistas puede abrir conversaciones comerciales, resolver dudas frecuentes y acercar nuevas ideas para fortalecer la operación digital. En un mercado que cambia rápido, esos intercambios pueden convertirse en una ventaja para quienes buscan crecer.

La edición 2026 se presenta, así, como una oportunidad para mirar el negocio online con más información y conocer de primera mano cuáles son las tendencias que atraviesan al comercio electrónico. Desde la gestión de datos hasta la experiencia del cliente, la agenda apunta a temas que pueden ser decisivos para mejorar la competitividad de un emprendimiento o una pyme.

Más que una presentación de novedades, Mercado Libre Experience 2026 funciona como un espacio para aprender, conectar y detectar oportunidades dentro del ecosistema digital. Para quienes venden online o buscan empezar a hacerlo, la cita del 10 de septiembre puede ser una instancia útil para conocer herramientas concretas y pensar los próximos pasos del negocio.