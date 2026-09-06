La megaobra que busca perforar la Cordillera de los Andes.

El Paso Internacional de Agua Negra es uno de los cruces fronterizos más elevados de Sudamérica. Ubicado en plena Cordillera de los Andes, une a la provincia de San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile, y alcanza una altura cercana a los 4.800 metros sobre el nivel del mar.

Las condiciones geográficas y climáticas hacen que atravesarlo sea un verdadero desafío. La presencia de nieve, las bajas temperaturas y la altura condicionan su funcionamiento y hacen que permanezca habilitado principalmente durante los meses de verano.

Sin embargo, esta situación podría cambiar en los próximos años. Un proyecto de infraestructura de gran magnitud propone construir un túnel bajo la Cordillera de los Andes para generar una conexión permanente entre ambos países y modificar por completo la circulación actual por este paso.

Agua Negra: el paso fronterizo que une San Juan con Chile

El Centro de Frontera Agua Negra está ubicado en el departamento Iglesia, al noroeste de San Juan. Del lado argentino, el acceso se realiza mediante la Ruta Nacional 150, mientras que en territorio chileno la conexión continúa por la Ruta CH-41 hasta la Región de Coquimbo.

El recorrido permite vincular la zona de Las Flores, en Argentina, con el sector de Huanta, en Chile, atravesando uno de los sectores más elevados de la Cordillera de los Andes.

En el complejo fronterizo funcionan distintos organismos encargados de controlar el ingreso y egreso de personas y mercaderías, entre ellos Migraciones, Aduana y Gendarmería Nacional.

Pero el paso no tiene únicamente importancia fronteriza. También integra uno de los corredores considerados estratégicos para mejorar la conexión entre el centro de Argentina, Chile y los mercados ubicados sobre el océano Pacífico.

La elevada altitud del Paso de Agua Negra es uno de sus principales rasgos. El punto más alto ronda los 4.780 metros sobre el nivel del mar, por lo que el tránsito está condicionado por factores como las nevadas, el hielo y las temperaturas extremas.

Paso Internacional de Agua Negra. Gobierno de San Juan.

Durante el invierno, estas condiciones pueden impedir la circulación y obligan a mantener cerrado el paso durante buena parte del año. Por ese motivo, uno de los principales objetivos de la infraestructura proyectada es generar una alternativa que permita mantener la conexión internacional independientemente de las condiciones meteorológicas.

Túnel de Agua Negra: la megaobra que busca atravesar la Cordillera

La alternativa proyectada es el Túnel Internacional de Agua Negra, una infraestructura que tendría alrededor de 14 kilómetros de extensión y atravesaría la Cordillera de los Andes a una cota mucho menor que el actual paso fronterizo.

La construcción permitiría reemplazar el recorrido de alta montaña por una conexión subterránea y, de concretarse, facilitaría el tránsito entre San Juan y Coquimbo durante todo el año.

El proyecto había avanzado en etapas anteriores, pero posteriormente quedó paralizado. La iniciativa había despertado especial interés debido a su posible impacto sobre el transporte de cargas, el comercio exterior y el turismo de ambas regiones.

Uno de los aspectos centrales del proyecto era el financiamiento previsto a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque distintos cambios políticos y en las prioridades de inversión terminaron frenando su desarrollo.

Paso Internacional de Agua Negra. Gobierno de San Juan.

¿Qué se sabe sobre el avance del Túnel de Agua Negra?

La iniciativa volvió a aparecer en la agenda bilateral entre Argentina y Chile. De acuerdo con declaraciones del cónsul Mario Schiavone, los trabajos del lado chileno ya habrían comenzado a retomarse, mientras que en Argentina todavía se espera el inicio de las tareas correspondientes.

Si finalmente se concreta, la obra representaría un cambio significativo para la conectividad entre ambos países. El túnel permitiría contar con una vía internacional menos condicionada por la nieve y las condiciones meteorológicas que afectan al actual paso de montaña.

Además, podría reforzar el papel de San Juan como punto estratégico para el comercio internacional, al facilitar una conexión más directa con los puertos del Pacífico y generar nuevas alternativas para el traslado de productos hacia mercados de Asia.

Una obra que podría cambiar la conexión entre Argentina y Chile

Más allá del transporte de cargas, el proyecto también tiene potencial para impulsar el turismo y la integración regional. Una conexión permanente permitiría facilitar el desplazamiento de visitantes entre San Juan y la Región de Coquimbo y fortalecería los vínculos económicos entre ambos territorios.

De concretarse, el Túnel de Agua Negra no solo modificaría la manera de atravesar la Cordillera de los Andes: también podría convertirse en una pieza clave del Corredor Bioceánico Central y en una nueva vía de conexión entre Argentina, Chile y los mercados del Pacífico.