El gobierno de Tierra del Fuego denunció el amarre de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia. Se trata de una actividad que la legislación provincial prohíbe expresamente en el marco del reclamo de soberanía por las Islas Malvinas .

La administración que conduce Gustavo Melella responsabilizó al Gobierno nacional por lo que calificó como una operación “inadmisible” y, esta mañana, desde Casa Rosada contestaron.

La embarcación en cuestión es el VS Promise, un buque con bandera del Reino Unido dedicado al transporte de crudo, que estuvo amarrado en el puerto fueguino. La terminal es propiedad de la provincia, pero se encuentra bajo intervención de Nación desde enero.

La denuncia de Tierra del Fuego por el buque británico

El episodio resulta especialmente sensible porque las Islas Malvinas forman parte del territorio provincial , y la normativa vigente prohíbe cualquier actividad que pueda fortalecer la posición del Reino Unido en la disputa por la soberanía.

A través de un comunicado, el Ejecutivo fueguino repudió “enérgicamente” la operación del buque petrolero en un puerto que, señaló, se encuentra “sustraído de la administración provincial” a raíz de la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

El texto oficial calificó de inadmisible que una embarcación de bandera británica opere en la capital de la provincia a la que pertenecen las islas, mientras el Reino Unido mantiene lo que la Argentina considera una ocupación ilegítima sobre parte de ese territorio.

En ese marco, el gobierno provincial le exigió al presidente Javier Milei que explique de forma pública e inmediata bajo qué criterios se autorizó el ingreso de la embarcación al puerto de Ushuaia, cuya intervención nacional continúa siendo objeto de un litigio judicial sin resolución.

“No hay antecedentes de estas características”

Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, sostuvo que se trata de la primera vez en la historia que un buque británico opera en el puerto de Ushuaia.

“Javier Milei le sacó a Tierra del Fuego el puerto más austral del país con el argumento de proteger un ‘activo estratégico’”, escribió en un posteo en X. “Resultado: hoy un petrolero de bandera británica opera en Ushuaia, bajo administración nacional. Nos intervinieron el puerto para esto, para rifar la soberanía de nuestro país”, agregó.

Además de repudiar la presencia del buque, el gobierno de Tierra del Fuego reclamó el cese de la intervención nacional sobre el puerto de Ushuaia y la restitución inmediata de su administración a la provincia, sin perjuicio de las acciones judiciales ya iniciadas contra una medida que consideran ilegítima.

El recorrido del buque

De acuerdo con la plataforma de seguimiento marítimo Marine Traffic, el VS Promise había estado previamente en la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego , una instalación vinculada a la producción de hidrocarburos operada por Total Austral, subsidiaria de Total Energies. Dachary indicó que el buque habría cargado crudo en esa zona, aunque afirmó desconocer qué empresa petrolera lo había contratado.

Tras la denuncia provincial, la embarcación abandonó el puerto de Ushuaia poco después de la medianoche del martes. Según el mismo servicio de seguimiento, hacia la madrugada navegaba por el canal Beagle en dirección al Paso Picton, luego de pasar frente a la Isla Gable y las localidades de Puerto Almanza y Puerto Williams.