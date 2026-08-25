Lugones se involucra con Salud Mental: reunión con todos los ministros provinciales para destrabar el proyecto
La jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, organizó una ronda de reuniones con el ministro de Salud y los titulares de las carteras de las 24 jurisdicciones para destrabar el proyecto en el Senado. El Cronista accedió a los cambios del dictamen, que falta firmar.
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