Abril es uno de los meses más cargados del calendario fiscal argentino. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —creada en septiembre de 2024 cuando el gobierno de Javier Milei disolvió la AFIP— publicó el cronograma completo de vencimientos para personas humanas, autónomos, monotributistas y sociedades. Como es habitual, las fechas se escalonan según el último dígito del CUIT del contribuyente, distribuyendo la carga operativa sobre el sistema bancario y evitando colapsos en las plataformas de pago. Los trabajadores independientes arrancan el mes. El vencimiento para el período marzo de 2026 se distribuye así: Para los responsables autorizados a emitir comprobantes tipo “M” y “A” con la leyenda “Operación sujeta a retención”, los vencimientos para informar las retenciones practicadas en marzo de 2026 e ingresar la segunda quincena de ese mes son: (Los CUIT terminados en 7, 8 y 9 tienen vencimiento en la semana siguiente, el 13 de abril). El SISA alcanza tanto a adquirentes como a operadores y exportadores del sector agropecuario. Para todos ellos, la información de las retenciones practicadas en marzo de 2026 y el ingreso de las retenciones de la segunda quincena de ese mes vencen: Adicionalmente, los operadores y exportadores deben ingresar las retenciones practicadas en febrero de 2026 en las mismas fechas según terminación de CUIT. El aporte obligatorio correspondiente a marzo de 2026 vence el 10 de abril para todas las CUIT, sin distinción por terminación. Los anticipos para personas humanas y sucesiones indivisas vencen: Los contribuyentes que quedaron fuera de la semana anterior completan aquí su obligación de informar retenciones de marzo 2026 e ingresar la segunda quincena: 13 de abril. Para los anticipos del 10° al 1°, correspondientes a ejercicios con cierre entre enero y octubre de 2026: Este es uno de los vencimientos más relevantes para las personas jurídicas. La presentación de la declaración jurada vence: El ingreso del saldo resultante tiene un día adicional de gracia: Este vencimiento aplica a todas las terminaciones de CUIT sin excepción. Tanto la presentación de la declaración jurada como el ingreso del saldo resultante correspondientes a marzo de 2026 vencen el 15 de abril. Los adquirentes, operadores y exportadores agropecuarios con estas terminaciones de CUIT deben informar retenciones de marzo 2026, ingresar retenciones de la segunda quincena de ese mes, e ingresar retenciones de febrero de 2026, todo el 13 de abril. Aplica a todas las terminaciones de CUIT: 15 de abril. Declaración Jurada F997 correspondiente a marzo de 2026: 13 de abril. El Sistema de Control de Retenciones también vence el 13 de abril para estos contribuyentes. El período marzo de 2026 vence el 13 de abril. El aporte voluntario correspondiente a marzo de 2026 vence el 15 de abril para todas las CUIT. Esta semana concentra la mayor cantidad de obligaciones, incluyendo el vencimiento del Monotributo. El vencimiento más masivo del mes: el 20 de abril para todas las CUIT, sin importar la terminación. Esto incluye tanto el Monotributo nacional como el Monotributo Unificado CABA. Vale recordar que el Monotributo unifica el componente impositivo (sustituto del IVA y Ganancias) con los aportes previsionales y de obra social en una cuota fija mensual que varía según la categoría del contribuyente. Declaración Jurada mensual de marzo 2026 y transferencia electrónica de fondos de enero 2026: Presentación de marzo 2026 e ingreso anual para ejercicios con cierre en marzo 2026: Todas las terminaciones de CUIT: 20 de abril. Para sociedades, empresas, explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros: Todas las terminaciones de CUIT: 28 de abril. Aplica a sociedades, empresas, explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros con ejercicio cerrado en octubre de 2025. Vence el 30 de abril para todas las CUIT. Los servicios digitales prestados por sujetos residentes o domiciliados en el exterior —como plataformas de streaming, publicidad en redes sociales o software en la nube— tributan IVA mediante el régimen de percepción a cargo de las entidades financieras o administradoras de tarjetas. El ingreso de las percepciones efectuadas durante abril de 2026 vence el 30 de abril para todas las CUIT. El calendario completo y actualizado de vencimientos impositivos está disponible en el sitio web de ARCA. Ante cualquier duda sobre la aplicación de una norma específica o la resolución general correspondiente, lo recomendable es consultar con un contador público matriculado, ya que los vencimientos pueden sufrir modificaciones por feriados o disposiciones extraordinarias del organismo.