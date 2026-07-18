Clara Brugada, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó un amplio conjunto de incentivos fiscales que contempla la eliminación total de multas y recargos en diferentes categorías. Esta iniciativa forma parte de la estrategia “Tu mejor año fiscal: beneficios sonantes y constantes para ti”, la cual ha sido aprobada por el Congreso local.

La iniciativa busca disminuir la carga económica que enfrentan las familias y fomentar una recaudación más equitativa, prestando especial atención a los sectores de menores ingresos.

La mandataria capitalina, Clara Brugada, subrayó que estas acciones colocan “al centro el bienestar de la gente” y, al mismo tiempo, refuerzan la justicia fiscal.

“Con estas acciones cumplimos y ponemos al centro el bienestar de la gente con una recaudación justa”, afirmó la jefa de Gobierno al presentar los beneficios que estarán en vigencia durante 2026.

Beneficios en 2026. Gobierno de CDMX

Condonación total y facilidades para regularizar adeudos

La Clara Brugada destacó que la estrategia se enfoca en aquellos que más lo requieren.

Uno de los ejes centrales del programa es la condonación del 100% en recargos y multas del impuesto predial, lo que facilitará a un gran número de contribuyentes regularizarse sin enfrentarse a penalizaciones adicionales.

“Justicia fiscal para los que menos tienen”, manifestó, al señalar que también se implementará un descuento del 50 por ciento en Derechos de Agua, así como trámites simplificados y facilidades administrativas para jubilados, pensionados, madres solteras con dependientes económicos menores de edad y personas con discapacidad permanente.

Sin omitir que los propietarios de viviendas de bajo valor catastral podrán regularizar su situación a través de un pago único de mil pesos, lo cual representa un estímulo directo para hogares con recursos limitados.

Con estas acciones cumplimos y ponemos al centro el bienestar de la gente con una recaudación justa. Gobierno de CDMX

Tenencia vehicular y ampliación de los beneficios sociales

En el ámbito de la movilidad, se ha llevado a cabo un anuncio significativo por parte del Gobierno de Brugada, que ha determinado un incremento notable en el subsidio relacionado con la tenencia vehicular.

A partir del año 2026, los automóviles cuyo valor no supere los 638 mil pesos, incluyendo el IVA, estarán exentos del pago de tenencia, siempre que se hayan registrado antes del 31 de marzo.

El nuevo tope representa un alza significativa frente al límite vigente en 2025, establecido en 250 mil pesos con IVA.

En adición, se implementó una tarifa fija bimestral de 68 pesos correspondiente al pago de Derechos de Agua, destinada a jubilados, pensionados, así como a madres solteras con dependientes económicos menores de edad y a personas con discapacidad permanente, siempre que los inmuebles sean de uso habitacional y posean un valor catastral inferior a 2,808,466 pesos.

Asimismo, es importante señalar que esta medida busca beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad, garantizando así el acceso al agua de manera asequible.