Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina, informó el impacto que tendrá la eliminación del impuesto interno sobre los autos alcanzados por este gravamen. “Las reducciones se estiman en un promedio del 13%, aunque el porcentaje final dependerá de cada modelo, versión y configuración. La nueva lista regirá a partir del 1 de abril, cuando entre en vigor la nueva ley”, aseguró la automotriz en un comunicado. “La eliminación de los impuestos internos es un paso hacia un mercado más transparente y previsible, y ayuda a reducir distorsiones. Como venimos anticipando desde hace dos meses, nuestro foco está en que los clientes tengan claridad sobre qué versiones bajan y en qué magnitud, porque no se trata de una baja generalizada: la reducción se aplica a los vehículos que estaban alcanzados por el impuesto”, afirmó Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, mientras se aguardaba la definición reglamentaria, la red de concesionarios oficiales de Mercedes Benz ofreció descuentos y, cuando correspondía, beneficios equivalentes para evitar un freno en la demanda que, en febrero cayó un 6% con respecto al mismo mes de 2025, según datos de la Dirección Nacional de los Registros de Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa). La eliminación del gravamen impacta únicamente en las versiones que hasta ahora tributaban el impuesto interno. En consecuencia, no implica reducciones adicionales en los modelos que ya se comercializaban sin ese impuesto. Actualmente, hay ocho modelos del portfolio cuyos precios vigentes no incluían el impuesto interno, por lo que no registrarán cambios de precio por ese concepto: A 200, A 250, CLA 200, GLA 200, GLA 250, GLB 200, GLB 250 y C 300. Estos modelos representan aproximadamente el 30% de los vehículos Mercedes-Benz que se comercializan hoy en la Argentina. “En línea con una política de previsibilidad, estas versiones mantuvieron sus valores sin incrementos durante 2025 y, a la fecha (marzo de 2026), no se prevén modificaciones por este concepto”, explicaron desde la empresa. A continuación, el detalle de los vehículos que estaban alcanzados por los impuestos internos y cuyos precios serán actualizados una vez entrada vigencia la nueva ley: