La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 15 de junio de 2026 en México es de 17.18 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.09%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.28 pesos y un mínimo de 17.28 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -1.57% y en el último año acumuló una baja de -8.34%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos diez días, el dólar mostró un inicio volátil y luego encadenó siete caídas consecutivas, cerrando el periodo con una tendencia claramente bajista.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana es de 4.99%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.56%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos siete días, resultando en un -1 de +1. Esto indica que, a medida que avanzaban los días, el valor de la moneda ha aumentado de forma constante, reflejando una mayor demanda en el mercado.

En contraste, si el -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja en la cotización del Dólar, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar, lo que podría influir en decisiones de inversión y en la confianza del consumidor.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica que exhiban su permiso vigente y su razón social y desconfía de ofertas en la vía pública o de tipos de cambio inusualmente altos. Compara el tipo de cambio y todas las comisiones antes de entregar efectivo; pregunta el monto neto a recibir y pide que te lo confirmen por escrito o en el comprobante.

Cuando uses cajeros, prefiere los ubicados dentro de sucursales y en horario laboral; cubre tu NIP, revisa que no haya aditamentos sospechosos y guarda el dinero de forma discreta. Al recibir efectivo, verifica las medidas de seguridad de los billetes, solicita y conserva tu comprobante, evita mostrar grandes sumas y no aceptes ayuda de desconocidos; si vas a cambiar montos altos, procura ir acompañado y dividir el efectivo en distintos lugares.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.