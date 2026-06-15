Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 15 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.454,45 pesos colombianos.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -3.37% y en el último año acumula -10.69%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.66%, superando la volatilidad anual del 13.27%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar mostró vaivenes al inicio, luego encadenó una racha bajista prolongada, rebotó en la penúltima jornada y volvió a ceder al cierre, con un balance netamente descendente.

La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: