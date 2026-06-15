En la sesión de apertura de este lunes, 15 de junio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.161 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,3% en relación con el día anterior.

En la última semana, el euro frente al dólar avanzó 0.57%, mientras que en el último año acumuló una variación de -1.03%, sugiriendo un repunte reciente pese a una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización del dólar hoy muestra un incremento en comparación con los días anteriores, manteniendo una tendencia ascendente que refleja un aumento en la demanda de la moneda. Este cambio puede indicar una mayor incertidumbre en el mercado o una búsqueda por parte de los inversores de refugio en divisas más fuertes.

El análisis sugiere que la estabilidad económica podría verse afectada si esta tendencia continúa. Los resultados de la cotización podrían influir en decisiones de inversión y en la confianza del consumidor en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.76%, es menor que la volatilidad anual del 5.63%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.