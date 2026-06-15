La gestión de Javier Milei va perdiendo fuerza desde su narrativa, o eso es al menos lo que se trasluce de los últimos relevamientos que miden su imagen de cara a un posible electorado del Gobierno.

La consultora CB Global Data presentó su ranking de imagen presidencial correspondiente a junio de 2026, arrojando una radiografía detallada sobre el humor social en la región.

El informe, basado en más de 40.000 casos en toda Latinoamérica, destaca la vigencia del “fenómeno Bukele”, el sólido arranque de Claudia Sheinbaum en México y la lenta recuperación de Javier Milei en Argentina.

El podio: El Salvador y México a la vanguardia

Por enésima vez, Nayib Bukele (El Salvador) lidera la tabla con un 69,1% de imagen positiva. Aunque su nivel de aprobación es altísimo, el informe registra una leve caída respecto a mayo (donde tenía 67,5%).

En segundo lugar aparece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con un 65,5%. A pesar de estar en el podio, la mandataria mexicana experimentó una de las caídas más nítidas del mes, perdiendo más de dos puntos frente al 67,8% que ostentaba en la medición anterior. El podio lo completa Laura Fernández, de Costa Rica, con un 56,1%.

Javier Milei: recuperación en medio de un clima adverso

Para el caso argentino, los datos de junio traen una noticia agridulce para la Casa Rosada. Javier Milei se ubica en el puesto 13 de 18, dentro del grupo clasificado como “Los 6 peores”.

Sin embargo, el libertario registró un crecimiento de 3,1 puntos porcentuales, pasando de un 34,8% en mayo a un 37,9% en junio.

Este repunte le permite tomar aire, aunque su imagen negativa sigue siendo alta, situándose en el 59,6%. En el desglose detallado, Milei cosecha un 27,2% de imagen “Muy Buena” y un 10,7% de “Buena”, frente a un 50,5% que califica su gestión como “Muy Mala”.

Cabe destacar que esta mirada regional de CB Global Data se posiciona en línea con otras mediciones locales, que ven una merma en la imagen del Presidente en el primer semestre de 2026.

De acuerdo al estudio de Giacobbe & Asociados, Milei vio un descenso en la perspectiva de los argentinos sobre su gestión: en febrero alcanzaba el 41,7% y perdió más de cinco puntos para situarse en 36,1% en mayo.

En febrero de este año, Milei tenía una imagen negativa del 49,6%: cuatro meses más tarde, el rechazo al mandatario asciende a 55%, tal como consigna esta misma encuesta.

Ganadores y perdedores del mes

El informe destaca que la mayor subida del mes la protagonizó Delcy Rodríguez (Venezuela), quien incrementó su imagen positiva en 5,4 puntos, llegando al 29,5%, aunque sigue penúltima en el ranking general.

En la vereda opuesta, Rodrigo Paz de Bolivia sufrió el derrumbe más estrepitoso: cayó 9,2 puntos porcentuales, descendiendo al séptimo lugar con un 46,4% de aprobación.