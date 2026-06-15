Una directora financiera de 49 años entra al consultorio porque “no entiende qué le está pasando”. Duerme mal. Olvida nombres en reuniones que antes manejaba sin notas. Su piel cambió de un mes a otro. Tiene una sospecha que no se anima a confirmar: cree que algo en su biología se movió y nadie en la oficina le va a preguntar qué.

La conversación que esa paciente no logra tener en su trabajo ya está instalada en otros lados. El New York Times, el Financial Times, The Atlantic, McKinsey: en los últimos dos años, la menopausia pasó de tema privado a tema corporativo. Reino Unido tiene políticas formales en compañías del FTSE. Estados Unidos discute protocolos de menopausia como discute licencias parentales. En LATAM, casi nada. En Argentina, silencio.

Y sin embargo, los números no se pueden ignorar. Una mujer atraviesa la perimenopausia entre los 42 y los 55 aproximadamente. Es decir, durante el tramo más productivo de su carrera ejecutiva. Síntomas posibles: insomnio, sofocos, niebla cognitiva, cambios de ánimo, pérdida de masa muscular, alteraciones de la piel, modificación del metabolismo. Diez años de transición silenciosa que coinciden, en muchas mujeres argentinas, con su acceso a posiciones de directorio.

Las consecuencias en silencio. Talento femenino senior que abandona puestos. Mujeres que se medican por su cuenta. Otras que naturalizan el deterioro porque “es la edad”. Y una conversación clínica que, cuando aparece, suele aparecer tarde.

La medicina contemporánea tiene más herramientas de las que se comunican. Las guías de la NAMS (North American Menopause Society) y del NICE británico actualizaron en los últimos años el rol de la terapia hormonal en mujeres seleccionadas, después de revisar la evidencia que se había malinterpretado del estudio WHI. La terapia hormonal bioidéntica, el seguimiento de biomarcadores hormonales, la evaluación cardiovascular y de densidad ósea, los protocolos de salud genitourinaria: todo eso existe y, bien indicado, modifica calidad de vida.

Lo importante es lo que rodea a la indicación. No hay un protocolo único. Hay una evaluación clínica que cruza historia familiar, perfil hormonal, marcadores cardiovasculares y preferencias de la paciente. Hay un seguimiento. Hay una conversación informada que no decide por ella, pero le devuelve agencia sobre su propio cuerpo.

Y hay, también, una conversación cultural pendiente. Si una empresa diseña políticas para retener talento femenino senior, conviene preguntarse qué clima organizacional permite, hoy, que esa mujer hable. Si no hay nada, el costo no aparece en una métrica obvia: aparece en la rotación, en la productividad, en la silenciosa salida de profesionales que decidieron que ya era demasiado.

La menopausia no es una etapa para soportar. Es información médica para usar.