Importaciones y SIRA: la cuenta sobre los dólares disponibles que preocupa al mercado

Mientras las empresas reclaman por las demoras en el Sistema de Importación (SIRA), el mercado saca cuentas sobre la disponibilidad de dólares, con menos ingresos previstos de la cosecha.

Las perspectivas de los privados señalan que se agudizarán las restricciones para las importaciones y estiman que el promedio mensual de dólares asignados será casi un 20% menor al del año pasado .

La respuesta del FMI al pedido de Máximo Kirchner por las metas del acuerdo



Importaciones: empresas alertan que es cada vez más difícil acceder a dólares



"Lo único que ayuda es el ciclo del agro. El año pasado, con u$s 44.000 millones, aportó la mejor liquidación de la historia", detalló Martín Polo, de Cohen. Las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario prevén un 13% menos de liquidación.

Las compras al exterior crecieron 29% el año pasado

Por el menor nivel de ingresos, "el BCRA no tiene alternativa que mantener el control de cambios". En ese contexto, calcularon que "las importaciones tienen que bajar a u$s 4000 millones por mes" según la disponibilidad de reservas. El año pasado, las importaciones promediaron los u$s 6700 millones mensuales.

En todo 2022 el saldo de la balanza comercial fue de u$s 6923 millones, la mitad de los u$s 14.751 millones del año anterior. Las importaciones crecieron un 29% y marcaron u$s 81.500 millones, mientras que las exportaciones sólo avanzaron un 13,5%, hasta los u$s 88.500 millones.

El FMI mejoró el crecimiento global pero ve "lastres": qué le espera a Argentina y el mundo



Dólar blue "en blanco": cómo se usa para pagar importaciones y ahorrar reservas



Impacto en precios y actividad

Según los economistas del LCG, por el menor ingreso de exportaciones, los controles a las compras del exterior se sostendrán "y podrían profundizarse". Pero advierten que el recorte no tiene margen de maniobra por las "consecuencias negativas directas sobre los precios y el crecimiento de la actividad".

Así, prevén exportaciones en torno a los u$s 81.000 millones (-8,1% anual) y estiman importaciones cercanas a los u$s 77.000 millones (-5,5% anual), lo que dejaría un superávit de u$s 4000 millones.

La caída de las importaciones puede generar impacto en precios y actividad

deuda con importadores

"Si el agro no aumenta la oferta el BCRA va a reforzar el control de cambios", indicó Polo, quien recordó que existe un aumento de la deuda comercial por la diferencia entre las importaciones efectuadas y pagadas. Hoy esa deuda ronda los u$s 8000 millones y la mitad es con casas matrices.

" Argentina va a tener que regularizar esa deuda que genera un riesgo, porque puede tener impacto, como no tener más financiamiento", detalló el analista de Cohen.



paz cambiaria y exportaciones en juego

En ese marco, los especialistas reconocen que si caen las importaciones "es bastante natural que caigan las exportaciones" . El 85% de lo que se importa son insumos y bienes para la producción, además de máquinas, repuestos y combustibles. En ese caso, "habrá un ajuste para tener superávit comercial por las malas, es decir, con importaciones que caerán más que las exportaciones", agregó Polo.

En ese marco, la lectura que coincide con la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que propone desacelerar la demanda, es que "tiene que haber un ciclo recesivo para asegurar la paz cambiaria". La mejora en la balanza de turismo -por el ingreso de visitantes a la Argentina-, en tanto, no alcanzará a cubrir la diferencia en importaciones.

Importaciones con financiamiento de Brasil: alivio frente al SIRA, impacto en déficit y ¿riesgo de "invasión"?



Importaciones: qué pasará con los dólares tras la recompra de deuda