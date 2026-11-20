El blanqueo laboral entra en su recta final. El próximo 28 de noviembre de 2026 vence el plazo para que los empleadores regularicen trabajadores no registrados o deficientemente registrados y accedan a condonaciones de hasta el 90% de las deudas previsionales.

Se trata del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802, reglamentado por el Decreto 409/2026 e implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante la Resolución General 5862/2026.

El esquema contempla beneficios que van más allá de la reducción de las obligaciones pendientes. También establece la condonación de multas y sanciones vinculadas con las irregularidades regularizadas, determinados beneficios en materia penal tributaria y la posibilidad de solicitar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Sin embargo, para conservar esas ventajas no alcanza con corregir la situación laboral. Los empleadores deben completar la regularización y cancelar o financiar la deuda que quede pendiente antes de la fecha límite.

Quiénes pueden acceder al blanqueo laboral

El PER está dirigido a empleadores del sector privado que tengan relaciones laborales vigentes iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026, inclusive.

Pueden incorporarse trabajadores que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Sin registrar: empleados que nunca fueron declarados ante ARCA.

Con fecha de ingreso incorrecta: trabajadores registrados, pero con una antigüedad menor a la real.

Con salarios subdeclarados: empleados cuyo sueldo informado ante el organismo es inferior al que efectivamente percibían.

La relación laboral debe continuar vigente al momento de la adhesión. Por lo tanto, el régimen no comprende vínculos que ya finalizaron ni relaciones correspondientes al sector público.

El plazo permite regularizar obligaciones devengadas hasta octubre de 2026, inclusive. Esto significa que las empresas que completen el trámite durante noviembre pueden incluir ese período, siempre que la irregularidad que motiva la corrección haya continuado hasta entonces.

El PER busca que más empleadores blanqueen a sus trabajadores para insertarlos en el sistema.

Cuánto se puede reducir la deuda con el PER

El principal incentivo económico del blanqueo laboral es la condonación de capital e intereses correspondientes a aportes y contribuciones adeudados a distintos subsistemas de la seguridad social.

El porcentaje depende de la categoría del empleador:

90%: micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.

80%: medianas empresas de los tramos 1 y 2.

70%: demás empleadores.

Las empresas que quieran acceder a los porcentajes correspondientes deben contar con la caracterización requerida por ARCA y, cuando corresponda, tener vigente el Certificado MiPyME al momento de la adhesión.

Además, existe una condonación del 100% del capital y los intereses de las obligaciones correspondientes al Sistema Nacional del Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

El beneficio no implica que desaparezca toda la deuda. El saldo que no resulte condonado debe cancelarse o incorporarse a un plan de facilidades de pago.

Hay, además, un incentivo adicional: quienes opten por cancelar ese saldo al contado obtienen una reducción del 50% sobre la deuda no condonada. El pago se realiza mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP).

Qué otros beneficios contempla el blanqueo laboral

El PER también contempla ventajas legales y administrativas para los empleadores que regularicen las relaciones laborales.

Entre ellas se encuentran:

Condonación de multas y sanciones: alcanza infracciones vinculadas con las obligaciones comprendidas en la regularización, bajo las condiciones previstas en la ley.

Extinción de la acción penal tributaria: puede operar respecto de determinados delitos vinculados con las obligaciones regularizadas, siempre que no exista sentencia firme al momento de la adhesión.

Baja del REPSAL: los empleadores pueden solicitarla por infracciones cometidas o constatadas hasta la entrada en vigencia de la ley, siempre que regularicen a todos los trabajadores por los que figuran en el registro y paguen la multa cuando corresponda.

También se establece que ARCA y los organismos de seguridad social deben abstenerse de formular nuevas determinaciones de deuda o labrar actas de infracción por las mismas causas y períodos incluidos en la regularización.

Qué beneficios obtienen los trabajadores

La regularización también tiene consecuencias para los empleados. La Ley 27.802 establece que quienes sean incorporados al régimen podrán computar hasta 60 meses de servicios con aportes, o la menor cantidad de meses por la que se los regularice.

Ese reconocimiento se utiliza para acreditar los años de servicios requeridos para acceder a la Prestación Básica Universal, pensiones por invalidez o fallecimiento y prestaciones por desempleo.

Para calcular esos meses se toma como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil o, si es mayor, la remuneración declarada por el empleador, incluso cuando haya sido inferior al sueldo real.

La normativa aclara que esos períodos no se consideran para determinar la prestación compensatoria ni la prestación adicional por permanencia.

Por otra parte, corregir la fecha de ingreso permite recuperar la antigüedad laboral efectiva, mientras que declarar la remuneración real contribuye a corregir las bases salariales que se utilizan para calcular distintas obligaciones y derechos laborales.

El PER permite obtener importantes condonaciones de deuda.

Cómo regularizar empleados ante ARCA

El procedimiento depende del tipo de irregularidad que se quiera corregir.

Si el trabajador nunca fue registrado, el empleador debe darle el alta retroactiva a través del servicio Simplificación Registral de ARCA y utilizar la modalidad de contratación correspondiente al PER:

Código 704: micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.

Código 705: medianas empresas, tramos 1 y 2.

Código 706: demás empleadores.

Si la fecha de ingreso era incorrecta, se debe rectificar la fecha de inicio de la relación laboral y adecuar la modalidad de contratación. El trámite puede realizarse mediante Simplificación Registral o Presentaciones Digitales.

Si el salario declarado era inferior al real, corresponde rectificar las declaraciones juradas de seguridad social. ARCA habilitó el campo “Rectificativa remuneración” en Declaración en Línea. Cuando se utiliza Libro de Sueldos Digital, debe incorporarse el concepto 181000, correspondiente a la rectificativa por remuneración de la Ley 27.802.

En todos los casos, una vez corregidos los datos laborales, deben presentarse las declaraciones juradas originales o rectificativas de los períodos alcanzados.

Cómo pagar la deuda que queda después de la condonación

El empleador puede cancelar el saldo pendiente al contado o financiarlo mediante el plan especial de ARCA, disponible en el servicio Mis Facilidades, dentro de la opción “Ley 27.802 - Régimen de Regularización Promoción del Empleo Registrado”.

Las condiciones del plan dependen del tipo de empleador:

Micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro: hasta 72 cuotas, con un pago a cuenta del 3%.

Medianas empresas, tramos 1 y 2: hasta 48 cuotas, con un pago a cuenta del 4%.

Demás empleadores: hasta 36 cuotas, con un pago a cuenta del 5%.

El importe mínimo de cada cuota y del pago a cuenta es de $50.000.

Para adherir, se requiere tener presentadas las declaraciones juradas correspondientes, contar con domicilio fiscal electrónico constituido, CUIT activa sin limitaciones y declarar una CBU para el débito de las cuotas.

Un aspecto importante es que los beneficios pueden perderse si el empleador incumple el plan de pagos. La caducidad opera, entre otros supuestos, cuando quedan impagas dos cuotas consecutivas o alternadas y transcurren 60 días desde el vencimiento de la segunda, o cuando no se abona una cuota final dentro del plazo previsto. En ese escenario, ARCA puede reclamar el total de la deuda, con los intereses y las acciones de cobro correspondientes.

Hasta cuándo hay tiempo para adherir al PER

El 28 de noviembre es la fecha límite para completar la regularización laboral y cancelar o financiar las obligaciones no condonadas. No alcanza con iniciar el trámite o corregir los datos de los trabajadores: también debe quedar cumplimentada la modalidad de pago elegida.

Por eso, las empresas que tengan empleados sin registrar, con una antigüedad incorrecta o con remuneraciones subdeclaradas cuentan con pocos días para evaluar su situación y aprovechar los beneficios.

El régimen permite reducir sustancialmente las deudas previsionales, eliminar determinadas sanciones y corregir la historia laboral de los trabajadores. Pero esas ventajas están sujetas al cumplimiento de todos los pasos exigidos por ARCA antes del vencimiento.