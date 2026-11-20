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En un contexto en el que la pobreza entre los menores de 14 años supera ampliamente el nivel general (44,5% vs. 32,3%), UNICEF advirtió que casi la mitad de los hogares con niños no alcanza a cubrir los gastos y pidió que se preserve la movilidad de las prestaciones de protección social.

En su décima encuesta rápida a hogares con niñas, niños y adolescentes, el organismo relevó que el 41% de este universo no alcanza a cubrir los gastos corrientes, lo que implica un salto de 10 puntos respecto de 2025. Según la entidad, para cubrir el bache de ingresos, las familias desarrollan estrategias como restringir compras y consumos, buscar ingresos alternativos o endeudarse.

En el caso de los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la insuficiencia de ingresos trepa al 57%. “Mantener la movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”, indicó el Representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec.

En el caso de los hogares con jefe de hogar ocupado registrado, cae al 30%. Sin embargo, se mantiene un empeoramiento de la situación, en particular considerando desde el inicio de la serie en 2020. Una explicación que brindaron desde UNCIEF es que esto responde al empeoramiento de los montos de las asignaciones familiares que percibían los trabajadores registrados, con particular incidencia entre los trabajadores con menores ingresos.

Los principales indicadores, agregaron, se asemejan a los registrados en 2023.

El informe se conoce luego de que el presidente Javier Milei reconociera que las personas pasan privaciones, pero volviera a cuestionar cómo hacen para vivir diez días sin comer ni beber, ante el planteo de que los ingresos se agotan al día 20 del mes.

Una potencial respuesta aparece en la encuesta realizada por UNICEF: la mitad de los hogares con menores se endeudaron para cubrir gastos corrientes.

El 42% lo hizo para comprar alimentos, el 26% lo hizo para el pago de servicios y afrontar el costo de la vivienda, y el 11% para solventar otras deudas.

El mayor salto entre los mecanismos de endeudamiento se observó en plataformas y billeteras virtuales, que pasó del 7% al 18% en 2026, mientras que en las tarjetas de crédito pasó del 16% el año pasado al 32% este año. En el caso del crédito no bancario también más que se duplicó, pasando del 4% al 9% en 2026.

Otras de las estrategias que observó el organismo fue la búsqueda de alternativas para preservar el poder adquisitivo: el 60% de los hogares planteó que cambió sus compras hacia alimentos más baratos, el 36% de los hogares redujo sus visitas a médicos o dentistas y el 44% declaró que dejó de pagar algún servicio por al menos un mes. Además, el 30% de los hogares pidió ayuda a familiares o redes cercanas y el 29% suspendió actividades deportivas o culturales.

El 55% de los hogares se volcó a buscar ingresos adicionales a través de un segundo empleo o una changa adicional.

Un elemento que suma dramatismo es que el 43% de los hogares con niñas, niños y adolescentes dejó de comprar algún alimento. Si bien esta opción creció respecto de 2025 (29%), se mantuvo por debajo del nivel registrado en 2024 (52%), cuando la tasa de pobreza alcanzó su máximo histórico en la serie iniciada en 2016. Así y todo, el indicador se ubicó por encima de los registros de los años de pandemia, 28% en 2020 y 41% en 2021.

Los comedores reciben más personas Noticias Argentinas

El dato se traduce en escenas cotidianas en las mesas familiares. En un 43% de los hogares relevados, los adultos modificaron sus dietas por restricciones económicas y el 37% redujo las porciones que comen. A la generación de los hoy adultos de 30 años le remite a una época en la que sus padres cenaban un café o mate cocido.

En los niños, en plena etapa de crecimiento, este porcentaje es significativamente menor. En el 21% de los hogares, los niños modificaron sus dietas por factores económicos y solo un 12% reportó que redujo porciones.

“Estos datos indican que los hogares tienden a proteger y priorizar la alimentación de la niñez y a concentrar las restricciones en las personas adultas”, relata el informe del organismo.

Consultados por los alimentos que fueron relegados a la hora de priorizar compras, Alejandra Beccaria, Oficial de monitoreo de UNICEF, explicó que se destaca el abandono de la proteína animal, principalmente de carne vacuna.

Otra estrategia que proliferó fue la de saltearse una comida: “En 2026, en casi 3 de cada 10 hogares al menos un adulto se salteó alguna comida diaria (desayuno, almuerzo, merienda y/o cena), mientras que en el caso de niñas, niños y adolescentes esta situación fue significativamente menor (9%) pero representa el valor más alto de la serie”, incluso superior al registro de 2024 cuando se dio el pico de pobreza, mientras que en los padres está en línea con lo observado en 2024 y 2023.

El Especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais, enfatizó que, ante este escenario, “es fundamental priorizar a la infancia en términos presupuestarios, no sólo en lo que refiere a la protección de ingresos, sino también a aquellas políticas de salud, educación, cuidados, protección y vivienda que permiten abordar las privaciones no monetarias que también enfrenta la infancia”.

El informe también relevó que el 58% de las mujeres a cargo de menores de edad no percibe cuota alimentaria por parte del progenitor masculino, lo que implica un aumento de 6 puntos respecto de 2025.

Si se incluye los que lo perciben de manera irregular, asciende al 70%.

Entre los motivos del incumplimiento se destacan la mala relación con el padre (60%). En el 40% de los hogares, el padre cubre directamente algún gasto, mientras que el 60% no se hace cargo de nada.

“Esta situación genera, junto con otros factores, que la incidencia de la pobreza infantil se presente de manera más profunda en los hogares monoparentales con jefatura femenina, mostrando una incidencia de aproximadamente 10 puntos más elevada que el promedio”, subrayaron desde UNICEF.

Bienestar adolescente

La encuesta también relevó distintos indicadores de bienestar en los adolescentes. Entre los temas de mayor preocupación para este grupo etario se destacan el consumo de drogas (49%), la pobreza (45%) y la salud mental (43%). El endeudamiento familiar fue señalado como una preocupación para el 35% de los encuestados, detrás de la violencia (40%), discriminación (39%) y falta de oportunidades laborales (36%).

Además, el 36% de los adolescentes dijo sentirse ansioso, el 30% se nota angustiado y el 18%, deprimido, lo cual representan los valores más altos de la serie si se toma el 2022 como el año de inicio.

Por otro lado, el 17% de los y las adolescentes admiten haber sufrido bullying, lo que equivale a unos 400.000 chicas y chicos, el 47% sostiene que en sus escuelas algún compañero o compañera padeció este tipo de situaciones. En este último caso, la tendencia es creciente, pero se disparó en 2025, cuando pasó del 20% al 37%.

Luego de que el bloque oficialista en el Senado rechazara tratar este jueves la ley para mitigar la ludopatía infantil y, luego de la insistencia de la Iglesia, aceptara llevarlo a recinto el próximo jueves, se conoce el dato de UNICEF de que el 38% de los adolescentes dijo conocer a un par que apostó en línea alguna vez.