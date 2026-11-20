Las tasas en pesos no tienen margen para bajar pero, ante la duda, hay una inversión con cobertura

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El crédito a las familias argentinas alcanzó en septiembre un nuevo máximo histórico de $ 104,6 billones, luego de crecer 0,8% en términos reales respecto de agosto y 3,1% en la comparación interanual.

El volumen de financiamiento superó así en un 0,2% el pico anterior, registrado en diciembre de 2025. Al mismo tiempo, los indicadores de morosidad mostraron una mejora mensual, aunque el deterioro acumulado durante el último año continúa siendo significativo.

Los datos corresponden al informe Crédito a las familias: radiografía provincial, elaborado por EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, sobre la base de información del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el INDEC y la CEPAL.

Financiamiento

El financiamiento real a las personas físicas llegó a $104,6 billones en septiembre, con una expansión mensual del 0,8%. En los últimos doce meses, el crédito creció en 18 de las 24 jurisdicciones del país.

Entre las mayores subas interanuales se destacan la Ciudad de Buenos Aires, con un crecimiento del 7,5%; Neuquén, con el 7,1%; y La Pampa, con el 7%.

En contraste, las mayores caídas se registraron en Misiones (-2,8%), Tierra del Fuego (-2,6%) y La Rioja (-2,1%). En la comparación mensual, CABA encabezó el crecimiento, con una suba real del 1,9%, mientras que Jujuy fue la única jurisdicción con una variación negativa significativa, del 0,3%.

Mora

En septiembre, la mora por monto se ubicó en 18,2% del crédito informado, lo que representa una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto. Sin embargo, el indicador permanece 8,6 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en septiembre de 2025.

La mejora también se observa en la mora operativa, que excluye los créditos clasificados en situación 5 —considerados irrecuperables— y permite observar la irregularidad sin incorporar las diferencias de criterios que utilizan las entidades para asignar esa categoría.

Este indicador descendió al 9,8% de la cartera, con una caída de 0,8 puntos porcentuales en el mes, aunque todavía registra un aumento interanual de 2,3 puntos. Por su parte, el 26,9% de los deudores tiene al menos un saldo irregular, una proporción que se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de agosto, pero que aumentó 7,2 puntos porcentuales en el último año.

Provincias

La situación crediticia presenta diferencias importantes entre las jurisdicciones. La Rioja registra el mayor nivel de mora por monto, con el 26%, seguida por San Luis (24,4%) y Santa Cruz (24,3%). En el extremo opuesto se encuentran La Pampa (9,4%), CABA (12,3%) y Entre Ríos (14,5%).

En cuanto al peso del crédito sobre la actividad económica provincial, Tucumán presenta el mayor nivel de endeudamiento relativo, con un 14,1% de su Producto Bruto Geográfico (PBG). Le siguen Río Negro (12,1%), Misiones (11,9%) y Mendoza (11,3%). El promedio nacional se ubica en 9,3%.