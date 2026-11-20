En esta noticia ¿Quién se atribuyó el ciberataque?

JPMorgan Chase confirmó este jueves que un ciberataque afectó a proveedores externos que prestan servicios a la entidad. El banco más grande de Estados Unidos aseguró que sus servicios no sufrieron interrupciones a raíz del incidente.

Visa y Mastercard también confirmaron el episodio, ya que el proveedor atacado trabajaba con las tres compañías. Las firmas coincidieron en que el ataque no comprometió datos financieros de los clientes ni afectó sus redes de pago .

“Hemos tenido conocimiento de que unos terceros que prestan servicios a la empresa han sido objeto de un ciberataque”, indicó JPMorgan en un mensaje que publicó en la red social X. La entidad no identificó al proveedor involucrado.

Según la información que difundió el banco, los delincuentes accedieron a determinados datos de marketing en poder de esos proveedores. Entre la información expuesta podrían figurar nombres y correos electrónicos de clientes .

JPMorgan aclaró que este incidente no guarda relación con la caída del servicio que algunos clientes experimentaron a principios de esta semana. La entidad atribuyó aquella interrupción a un error de software.

El banco anticipó que ofrecerá supervisión de crédito gratuita a los afectados. “Cuando sea necesario, nos pondremos en contacto directamente con los clientes afectados y les ofreceremos asistencia, incluido un servicio gratuito de supervisión de crédito”, apuntó la entidad.

JPMorgan Chase confirmó este jueves que un ciberataque afectó a proveedores externos que prestan servicios a la entidad

Por su parte, un portavoz de Visa explicó al Wall Street Journal que el incidente involucró a un proveedor externo de la región Asia-Pacífico. Según la compañía, el ataque no alcanzó sus propios sistemas.

“Los sistemas de Visa no estuvieron implicados ni se vieron afectados” , sostuvo la empresa, que además descartó la exposición de datos de pago, como los números de tarjetas.

Mastercard, por su parte, indicó al mismo medio estadounidense que el ciberataque dejó expuesta “una cantidad limitada de información de un subconjunto de titulares de tarjetas inscritos en un programa de ventajas específico”.

La compañía precisó que el ataque involucró información de carácter no financiero . Además, aseguró que el hecho no afectó su red de pagos ni la capacidad de los titulares para utilizar sus tarjetas.

Mastercard también informó que trabaja junto al proveedor para asistir a los titulares afectados, en la medida en que resulte necesario.

¿Quién se atribuyó el ciberataque?

Un grupo de piratas informáticos que se identifica como “n0n” se atribuyó el ataque contra el proveedor y publicó documentos para respaldar su reivindicación.

La firma de ciberseguridad SOCRadar, que reportó el hecho a la agencia AFP, no pudo verificar esos documentos de forma independiente. De acuerdo con la empresa, el grupo surgió en Rusia en septiembre.

SOCRadar indicó, además, que la organización afirma haber atacado a unas 200 empresas en distintos países. JPMorgan, en tanto, no brindó más detalles sobre el origen ni sobre el alcance del ciberataque.

El incidente ocurre días después de que Microsoft sufriera una caída global de los servicios de Microsoft 365. En el mismo período, una falla técnica paralizó el transporte aéreo de Estados Unidos.

Además, en los últimos días, la plataforma laboral Workday, Apple y la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) sufrieron interrupciones, al igual que las comunicaciones de United Airlines con sus pilotos.

Todas estas entidades descartaron que sus fallas respondieran a un hackeo y hablaron de problemas de software.