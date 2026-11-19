Reforma electoral: el oficialismo consiguió el dictamen y destraba la eliminación de las PASO

El Senado tendrá este jueves desde las 11 una megasesión con una extensa agenda de proyectos, entre ellos Discapacidad y la desregulación del cabotaje nacional. En la recta final de las sesiones ordinarias, Patricia Bullrich aceleró el paso para dar media sanción y aprobar iniciativas clave. Cómo quedó el texto final del cabotaje .

Con el dictamen de la reforma política bajo el brazo, el oficialismo en el Senado buscará pasar proyectos en la anteúltima semana de sesiones ordinarias.

Además de la reforma al cabotaje nacional y Discapacidad, el temario incluye proyectos vinculados con el Comité contra la Tortura, Derechos de niños y adolescentes, Ley Joaquín, tratados internacionales, Inviolabilidad a la Propiedad Privada, la modificación de la ley de Patentes y el ascenso del jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez.

El temario y el detalle de Marina Mercante

La reforma del régimen de cabotaje y Marina Mercante llega al recinto después de varias semanas de negociación y con un nuevo escenario respecto de los dos dictámenes que habían quedado habilitados para su tratamiento.

El oficialismo aceptó incorporar al documento de consenso algunas de las modificaciones planteadas por Jorge Capitanich y José Neder, aunque todavía existen dudas sobre si se incorporará la totalidad de los cambios que propone el proyecto de minoría.

La negociación busca cerrar un texto que permita reunir los apoyos necesarios en el recinto sin abandonar el eje central de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo: la apertura del cabotaje a la participación de buques extranjeros.

El dictamen de mayoría, impulsado por la senadora Carolina Moisés, establece que la navegación y el comercio de cabotaje puedan ser realizados por buques de bandera argentina, aquellos con tratamiento de bandera argentina y embarcaciones extranjeras.

El texto alternativo de Capitanich y Neder plantea, en cambio, un régimen especial para el cabotaje nacional y mayores restricciones para la participación de buques extranjeros.

Parte de esas diferencias comenzó a resolverse durante las negociaciones previas a la sesión. Entre los puntos discutidos aparecen las condiciones para los buques destinados al transporte de arena y piedra y el régimen aplicable a los remolcadores de bandera paraguaya que participen de determinados tráficos.

También está sobre la mesa el tratamiento de las cargas. Además de los hidrocarburos, el GNL quedaría reservado para el cabotaje nacional, de acuerdo con el esquema que se viene negociando.

El anteproyecto de Capitanich incorpora además un esquema de incorporación progresiva de tripulación argentina en los buques extranjeros: 30% a los 180 días del inicio de operaciones, 50% al año, 75% a los 18 meses y 100% a los dos años. También propone un impuesto al tonelaje como régimen tributario para determinadas actividades y mayores controles sobre las embarcaciones extranjeras.

El texto plantea, además, reservar para los buques de bandera argentina o con tratamiento de bandera actividades como el transporte de arena, piedra y otros áridos, carga seca, pasajeros, remolque de maniobra portuaria e hidrocarburos, incluido el GNL.

La discusión no termina, sin embargo, con el documento de consenso. La incógnita es cuánto de las modificaciones reclamadas por Capitanich quedará finalmente incorporado al texto que se vote en el recinto.

Alejandro Cacace y Pablo Lavigne en la Plenaria de las comisiones de Infraestructura Vivienda y Transporte y Presupuesto y Hacienda. Luciano Ingaramo/ Comunicacion Senado.-

De esta manera, el debate de mañana tendrá una particularidad: el oficialismo aceptó modificar parte de su proyecto para alcanzar un acuerdo con sectores que acompañan el planteo de Capitanich, pero todavía resta definir el alcance final de esas concesiones.

Voces allegadas al sector marítimo reconocieron ante El Cronista que si el proyecto sale con los cambios que introdujo Capitanich no es grave.

Además, desde el sector indicaron a El Cronista que con la media sanción en el Senado se retomará el tema en marzo del año que viene. “Es mucho tiempo para prepararnos”, afirmaron.

Discapacidad: la interna del Gobierno llega al recinto

La Ley de Discapacidad será el otro proyecto que concentrará la atención durante la sesión. La iniciativa llega al Senado después de una negociación que permitió reunir los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen , pero en las últimas horas volvió a quedar expuesta una diferencia dentro del oficialismo.

Patricia Bullrich busca sostener el acuerdo parlamentario que permitió avanzar con el proyecto y ratificó que el Senado está preparado para tratar la iniciativa. Más allá de los reparos del área económica, el proyecto saldría tal cual fue sancionado en Diputados.

El planteo que llega desde el entorno de Bullrich es que, si se introducen cambios sobre el texto acordado, no están garantizados los votos que permitieron llevar la iniciativa hasta el recinto.

La senadora, en cambio, mantiene públicamente la posición de avanzar con el tratamiento. En las últimas horas sostuvo que el proyecto está listo para ser tratado y defendió la necesidad de alcanzar una solución mediante el diálogo parlamentario.

El debate de este jueves será, así, una prueba para el acuerdo que el oficialismo construyó alrededor de la ley y también para la capacidad de la conducción del Senado de sostener el texto negociado frente a los pedidos de modificaciones.

El tratamiento de Cabotaje y Discapacidad se dará dentro de una de las sesiones más extensas que prepara el Senado. El temario incluye iniciativas sobre derechos de niños y adolescentes, la denominada Ley Joaquín, tratados internacionales, el Comité contra la Tortura, e Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La expectativa es que la sesión que comienza a las 11 de la mañana, se extienda hasta la medianoche.