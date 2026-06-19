El Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una de las herramientas centrales de la reforma de Modernización Laboral aprobada por el Congreso, ya arrancó. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lo reglamentó mediante la Resolución General 5862/2026 y habilitó sus sistemas desde el 16 de junio. El programa apunta a que los empleadores del sector privado regularicen a trabajadores no registrados o deficientemente registrados, comúnmente calificados como “en negro”, mediante beneficios fiscales significativos y condiciones de pago accesibles. El objetivo es reducir la informalidad laboral y sanear deudas previsionales que muchas empresas arrastran hace años. El régimen está dirigido exclusivamente a empleadores del sector privado. Para poder incorporar trabajadores al programa, deben cumplirse tres condiciones simultáneas: En síntesis, pueden ingresar los empleadores privados que tengan trabajadores activos que nunca fueron registrados o que lo fueron de manera incompleta (por ejemplo, con una remuneración declarada inferior a la real), y que cuenten con deuda previsional derivada de esa situación. El beneficio más relevante del PER es la condonación parcial de deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social. El porcentaje de quita varía según la categoría del empleador: Esa condonación parcial cubre las obligaciones correspondientes a cinco subsistemas: el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), el Régimen Nacional de Obras Sociales, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares. Adicionalmente, el régimen contempla la condonación total (100%) de otros tres subsistemas, independientemente del tipo de contribuyente: el Sistema Nacional del Seguro de Salud (FSR), la Ley de Riesgos del Trabajo (ART) y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO). Para la porción de deuda que no queda condonada, ARCA habilitó un plan de facilidades de pago con condiciones preferenciales: tasa del 1% mensual y cuota mínima de $ 50.000. Los plazos y el anticipo requerido varían por categoría: Quienes prefieran cancelar la deuda al contado pueden hacerlo mediante la generación previa de un Volante Electrónico de Pago (VEP), y en ese caso obtendrán una reducción adicional del 50% sobre el saldo a abonar. El procedimiento de adhesión tiene dos pasos principales. Primero, el empleador debe registrar las relaciones laborales a regularizar a través del servicio con clave fiscal denominado Simplificación Registral e incorporarlas en las declaraciones juradas de seguridad social —originales o rectificativas, según corresponda. Segundo, la deuda determinada debe cancelarse o financiarse a través del servicio “Mis Facilidades”, disponible en el sitio web de ARCA. Ambos sistemas están operativos desde el 16 de junio de 2026.