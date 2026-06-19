El Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una de las herramientas centrales de la reforma de Modernización Laboral aprobada por el Congreso, ya arrancó. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lo reglamentó mediante la Resolución General 5862/2026 y habilitó sus sistemas desde el 16 de junio.

El programa apunta a que los empleadores del sector privado regularicen a trabajadores no registrados o deficientemente registrados, comúnmente calificados como “en negro”, mediante beneficios fiscales significativos y condiciones de pago accesibles. El objetivo es reducir la informalidad laboral y sanear deudas previsionales que muchas empresas arrastran hace años.

Quiénes pueden adherirse al blanqueo laboral y hasta cuándo

El régimen está dirigido exclusivamente a empleadores del sector privado. Para poder incorporar trabajadores al programa, deben cumplirse tres condiciones simultáneas:

Vigencia de la relación laboral: el vínculo debe haberse iniciado hasta el 5 de marzo de 2026, inclusive, y continuar activo al momento de la adhesión. No aplica para relaciones ya extintas.

Plazo de inscripción: los empleadores tienen tiempo hasta el 28 de noviembre de 2026 para adherirse al régimen.

Deudas alcanzadas: el programa contempla las obligaciones previsionales vencidas hasta el último día del mes en que se realice la solicitud, es decir, hasta octubre de 2026 como máximo.

En síntesis, pueden ingresar los empleadores privados que tengan trabajadores activos que nunca fueron registrados o que lo fueron de manera incompleta (por ejemplo, con una remuneración declarada inferior a la real), y que cuenten con deuda previsional derivada de esa situación.

El PER permite regularizar a empleados que fueron mal registrados o que están "en negro".

Promoción del Empleo Registrado: condonaciones escalonadas

El beneficio más relevante del PER es la condonación parcial de deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social. El porcentaje de quita varía según la categoría del empleador:

Micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro : hasta el 90%.

Medianas empresas: el 80%.

Resto de los empleadores: el 70%.

Esa condonación parcial cubre las obligaciones correspondientes a cinco subsistemas: el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), el Régimen Nacional de Obras Sociales, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.

Adicionalmente, el régimen contempla la condonación total (100%) de otros tres subsistemas, independientemente del tipo de contribuyente: el Sistema Nacional del Seguro de Salud (FSR), la Ley de Riesgos del Trabajo (ART) y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO).

El blanqueo permite acceder a descuentos importantes en las sumas a abonar a ARCA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Plan de facilidades para la deuda restante

Para la porción de deuda que no queda condonada, ARCA habilitó un plan de facilidades de pago con condiciones preferenciales: tasa del 1% mensual y cuota mínima de $ 50.000. Los plazos y el anticipo requerido varían por categoría:

Micro y pequeñas empresas / entidades sin fines de lucro: hasta 72 cuotas, con un pago a cuenta del 3%.

Medianas empresas: hasta 48 cuotas, con un anticipo del 4%.

Demás empleadores: hasta 36 cuotas, con un pago inicial del 5%.

Quienes prefieran cancelar la deuda al contado pueden hacerlo mediante la generación previa de un Volante Electrónico de Pago (VEP), y en ese caso obtendrán una reducción adicional del 50% sobre el saldo a abonar.

Cómo adherirse al régimen de blanqueo laboral

El procedimiento de adhesión tiene dos pasos principales. Primero, el empleador debe registrar las relaciones laborales a regularizar a través del servicio con clave fiscal denominado Simplificación Registral e incorporarlas en las declaraciones juradas de seguridad social —originales o rectificativas, según corresponda.

Segundo, la deuda determinada debe cancelarse o financiarse a través del servicio “Mis Facilidades”, disponible en el sitio web de ARCA. Ambos sistemas están operativos desde el 16 de junio de 2026.