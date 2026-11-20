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Todavía el monto es marginal, pero la tendencia marca un caso testigo. Detrás del crecimiento de la importación de las golosinas provenientes de China se da la combinación de fenómenos que explican en parte el momento que atraviesa el consumo y la industria en el país.

Por un lado, un dólar barato y más facilidades para la importación como parte del contexto argentino, que potencian la penetración de producción del gigante asiático en plena expansión exportadora. Por otro, la difusión que llega vía redes sociales, en especial Tik Tok, que a través de videos donde se abren paquetes y presentan novedades que suman juguetes a los dulces Y todo apuntalado también por la disparada del contrabando que se vuelve muy fuerte en algunas zonas del país.

“Aunque el grueso del mercado de golosinas sigue siendo de producción nacional, la importación desde China registra un salto sostenido desde la apertura comercial, ganando espacio en el mostrador frente a la caída del consumo tradicional”, indica un reporte de la firma China Desk, que lidera Alejandra Conconi .

El tema fue comentado durante la reciente feria de Argentina Alimenta, como uno de los nuevos fenómenos del momento donde las fábricas locales enfrentan la doble pinza de la caída del consumo con el ingreso de la competencia china. El principal foco está puesto en industrias como la metalúrgica, pero de a poco la tendencia llega también a otros segmentos donde se cruza la comida con la recreación y el entretenimiento.

Si bien el ingreso de este tipo de productos desde China ya venía creciendo desde 2010, por entonces su ingreso era acotado en un contexto de escasez de divisas y control de importaciones. Se conseguían básicamente en el Barrio Chino, en supermercados específicos. Algunos tipos de dulces helados tenían sus fans que iban de excursión en busca de esas rarezas.

Las golochinas, tendencia en Tik Tok Fuente: Captura de pantalla

Pero en los últimos dos años, la situación cambió. “Un fenómeno más de la apertura de importaciones permitió la entrada masiva y diversificada de golosinas chinas y asiáticas”, indica Conconi, que subraya que tanto en mayoristas de la zona de Once, en Capital Federal, como también en los kioscos de barrio y en el Conurbano bonaerense se empezó a hacer más visible la presencia de “golochinas”.

El término “golochinas” surgió en las redes sociales, en especial TikTok, el gigante de los videos cortos también de origen chino. En especial, empezó a aparecer en “videos de unboxiong” donde los influencers destacan la originalidad del packaging de los productos originarios de Asia.

Pero el furor por los dulces chinos no es sólo una cuestión de tendencias en redes. Como con cualquier competencia proveniente de Asia, el costo hace la diferencia. Las “golochinas” pueden ser entre 30 y 50% más baratas que sus equivalentes hechos en el país, lo que además le dan más margen de ganancia al kiosquero o distribuidor.

Sin embargo, “el gran tema es que entra muchísima golosina china por contrabando desde Bolivia”, dice un importador. Si la mercadería en China te sale US$1, explica, con impuestos puesta en el país llega a US$1,70. “Pero en cambio, el que la trae en forma ilegal a ese dólar le agrega 20 centavos y la vende mucho más barata”, se queja. “Siempre hubo contrabando, pero antes era alguna camioneta aislada, hoy en cambio hay camiones enteros de mercadería”, apunta. Hay zonas, señalan los productores locales, especialmente en el Norte y hasta en el Centro del país donde hay locales que venden 100% de golosinas chinas de contrabando.

Se trata de un tema que también incorpora un riesgo sanitario, dado que la mercadería ilegal entra sin controles exhaustivos que hace Senasa sobre los ingredientes de cada producto en línea con lo que permite el código alimentario argentino.

En el mercado local, las importaciones de “golochinas” legales todavía no superan el 5% del total. En la Argentina pesan fuerte las marcas locales como Arcor, Mondelez, Georgalos, Lheritier. “Pero sumado al contrabando, la presencia en algunas provincias es mucho más”, puntualizan.

Si bien hay marcas argentinas intentando fabricar en China productos para sumarse a la tendencia, todavía el impacto vía redes de las “golochinas” en el contexto de facilitación de importaciones con el dólar barato favorece el ingreso de productos, que además llaman la atención en los mostradores.

“Son el segmento estrella en los kioskos”, dice Conconi. Llegan desde China linternas que proyectan figuras y traen confites, chupetines con luces LED, muñecos articulados con caramelos adosados y chicles en dispensadores interactivos. También se suman las gomitas rellenas con jugo líquido, gomitas pelables (que simulan frutas reales con cáscara), malvaviscos con formas hiperrealistas (hamburguesas, pizzas, ojos) y cintas ácidas extralargas.

Además, en los últimos años marcas internacionales empezaron a hacer ediciones especiales con esa misma lógica, lo que suma presión en un contexto de agresiva búsqueda de mercados por parte del gigante asiático para colocar sus saldos exportables en plena tensión geopolítica.