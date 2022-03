Guerra contra la inflación: la alarmante advertencia de Carlos Maslatón

El abogado liberal y uno de los hombres clave del armado político del diputado Javier Milei, Carlos Maslatón, lanzó este jueves una preocupante advertencia al presidente Alberto Fernández en la antesala de los anuncios que se darán a conocer en el marco de la "guerra contra la inflación".

"Presidente Fernández, a pocas horas de que usted se mande con anuncios sobre la "inflación", le recuerdo que el país está mucho mejor y que las condiciones son óptimas para crecer" , apuntó el experto en bitcoin en Twitter.

El mandatario presentará este viernes desde Casa Rosada, nuevas medidas que tendrá como finalidad contrarrestar el incremento de precios: sólo en febrero el IPC medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) escaló 4,7%, lo que deja así una variación acumulada de 8,8% en los dos primeros meses de año.

"Quisiéramos que eso no nos pasara ahora, porque nos cuesta mucho recuperarnos. Espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda de la deuda que heredamos. Y el viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina; vamos a terminar con los especuladores" , sentenció Fernández al encabezar el acto de inauguración de la estación Tortuguitas de la línea del ferrocarril Belgrano Norte, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Lejos de mostrar su respaldo, Maslatón remarcó en que "la inflación es mundial y nada la detendrá" , por lo que insistió: "No la pudra tocando el sistema de precios".

"El bull market argentino es imparable"

El abogado liberal ratificó una vez más el pronóstico optimista para la economía argentina en este 2022, que, según señaló, se mantendrá en una margen de tendencia alcista "récord" hasta 2026.

"¿Desvío en las predicciones locales, Masla?" , consultó un usuario.

"Todo ratificado" , respondió Maslatón.

De acuerdo a las perspectivas del aliado de Milei, los indicadores locales gozan desde octubre pasado de un "estallido bullish".

"A mí ya en el 2017 me daba técnicamente que Argentina se iba al desastre cuando estaban todos eufóricos con la política macrista. Y a partir de octubre del 2021 dije que la economía iba a ir para arriba y así fue, es lo que veo técnicamente, esto no es una opinión política, es desinteresada de cualquier cuestión electoral, y esto no es opinar a favor del Gobierno, Argentina va para arriba" , recordó semanas atrás.

