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En un escenario en el que las empresas enfrentan una creciente complejidad tributaria y regulatoria, Grupo GNP cumple 20 años y atraviesa una nueva etapa de expansión. La firma, fundada en 2006 por Guillermo N. Pérez, comenzó enfocada en estrategia tributaria y fue ampliando su propuesta hasta convertirse en una consultora con servicios que abarcan distintas áreas de la gestión empresarial.

Actualmente, Grupo GNP cuenta con cerca de 50 profesionales y trabaja con grandes corporaciones, grupos económicos y empresas familiares. A su oferta tributaria sumó Business Consulting, Outsourcing, Transfer Pricing, evaluación de empresas y servicios vinculados con contabilidad y gestión.

“Fundar GNP después de 34 años de trayectoria profesional significó animarme a empezar de nuevo, con toda la incertidumbre que eso implicaba . Pero también con la convicción de que había una oportunidad para construir una firma con una mirada diferente, poniendo la estrategia fiscal al servicio del negocio”, señaló Guillermo N. Pérez, fundador, presidente y CEO de la compañía.

La ampliación del negocio tuvo uno de sus principales hitos con la integración de Beytech, firma fundada por Juan Elías Pérez Bay. La operación permitió incorporar capacidades vinculadas con negocios, outsourcing y procesos, con el objetivo de integrar el asesoramiento fiscal con las necesidades de gestión de las compañías.

“Una de las claves fue animarnos a hacer más. No quedarnos solamente en aquello que hacíamos bien, sino sumar capacidades para acompañar a nuestros clientes en distintos momentos y necesidades de sus negocios ”, explicó Pérez Bay, COO y socio a cargo de la división de Negocios, Outsourcing y Transfer Pricing.

Para Sebastián Mancuso, socio de Impuestos, el desafío de estos 20 años no estuvo solamente en aumentar el tamaño de la firma sino en sostener su perfil profesional. “Crecimos y sumamos capacidades sin perder esa cercanía que nos permite entender realmente el negocio de cada cliente y trabajar junto a él para encontrar las mejores soluciones”, sostuvo.

La firma también logró posicionarse en rankings y premios internacionales del sector. En 2024 fue reconocida como Mejor Firma de Impuestos de Latinoamérica por International Tax Review. Un año después, en los Americas Tax Awards, Guillermo N. Pérez recibió el Outstanding Achievement Award y Juan Elías Pérez Bay fue distinguido como Latin America Tax Practice Leader of the Year.

Con dos décadas de trayectoria, Grupo GNP apunta a profundizar su expansión y consolidar una propuesta que combine estrategia fiscal, conocimiento técnico y servicios de negocios, con el objetivo de acompañar a sus clientes tanto en el crecimiento de sus operaciones como en la protección de sus patrimonios.