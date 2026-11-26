Gremios universitarios adelantan medidas de fuerza para 2027: “Ya empezamos a preparar la campaña para no volver a las aulas”.

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) realizó un paro en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al Presupuesto 2027. Desde el sindicato advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza y anticiparon que ya preparan una campaña para evitar el inicio de las clases del próximo año.

La protesta alcanzó a todas las facultades, colegios preuniversitarios e institutos de la UBA. Además, los docentes convocaron a una nueva jornada de paro y movilización frente al Congreso, mientras esperan una definición de su federación sobre posibles medidas que podrían afectar los exámenes a nivel nacional.

AGD-UBA adelanta que ya piensa en medidas de fuerza para 2027

En el marco de la medida de fuerza este miércoles, AGD-UBA adelantó que ya piensan en medidas de fuerza para el año próximo. “Ya empezamos a preparar la campaña para novolver a las aulas durante el 2027”, aseguró la secretaria general, Laura Carboni.

El cese total de actividades docentes afectó a todas las facultades, colegios preuniversitarios e institutos de la UBA (Agencia NA).

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, explicó que, en paralelo al cierre del cuatrimestre, el cese total de actividades docentes afectó a todas las facultades, colegios preuniversitarios e institutos de la UBA. “El jueves tenemos reunión de la Conadu Histórica, que es nuestra Federación, y ahí se va a definir si (las medidas) afectan o no exámenes a nivel nacional. Es una posibilidad”, detalló Carboni.

“Vamos a resolver qué haremos el resto del año y ya empezamos a preparar la campaña para el no inicio de clases y no volver a las aulas durante el 2027”, siguió la secretaria general.

El reclamo por el presupuesto universitario y la aplicación de la ley

Por otra parte, señaló que el paro de este miércoles “se había votado como parte de la movilización al Congreso” porque también manifiesta el rechazo del Presupuesto del año próximo y remarcó que, si bien quien se tiene que expedir es la Cámara, a partir de eso el Gobierno “tiene que pagar lo que dice la ley”: “Ese dinero no ha llegado, ni la plata para la financiación, ni el aumento para compensar nuestros salarios”, agregó.

Según supo esa agencia, el proyecto presentado prevé transferencias por $7,7 billones para todas las universidades nacionales durante 2027 y, de acuerdo a lo que sostienen los gremios universitarios, esa partida equivale a una inversión del 0,54 % del Producto Bruto Interno (PBI), “lo que representa el nivel de financiamiento más bajo de los últimos veintitrés años, retrocediendo a cifras de 2004”.

Los gremios insisten que el Gobierno “tiene que pagar lo que dice la ley” (Fuente: Agencia NA)

AGD-UBA indicó que el monto proyectado por el Poder Ejecutivo “cubre menos de la mitad de los recursos necesarios” para garantizar la recomposición salarial, el sostenimiento de los proyectos de investigación y el sistema de becas estudiantiles, además de ratificar que esa cifra se ubica “muy por debajo de los $11 billones” estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores.

En la misma línea, el gremio aseguró que la propuesta presupuestaria “configura un nuevo desconocimiento” de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación y subrayó que la gestión del presidente Javier Milei “sigue incumpliendo ante la inacción cómplice de la Justicia”.