Vivienda prepara ayudas de 45 millones para crear 1525 alojamientos universitarios asequibles: estas son las 7 ciudades (foto: ChatGPT)

El Ministerio de Vivienda prepara una inversión de 45 millones de euros para crear al menos 1525 alojamientos universitarios asequibles en siete ciudades de España, con el objetivo de ampliar la oferta residencial disponible en zonas con una fuerte presencia de estudiantes.

La iniciativa todavía se encuentra en fase de tramitación. El departamento dirigido por Isabel Rodríguez activó este lunes el trámite de audiencia pública del real decreto mediante el que se concederán las subvenciones, según informó EFE a partir de los datos proporcionados por Vivienda.

El programa estará dirigido no solo a estudiantes, sino también a personal docente e investigador. Según el Ministerio, busca facilitar la movilidad académica y, al mismo tiempo, aliviar parte de la presión que soporta el mercado del alquiler en las principales ciudades universitarias.

Buena parte de los proyectos se desarrollará además sobre suelos públicos o pertenecientes a universidades que ya están disponibles y urbanísticamente consolidados, una circunstancia que podría acelerar los plazos de construcción.

Las siete ciudades que recibirán ayudas para crear alojamientos universitarios

La mayor partida prevista corresponde a la Universidad Autónoma de Madrid, que recibiría 13,36 millones de euros. Le sigue la Universidad de Castilla-La Mancha para su actuación en Albacete, con 8,19 millones de euros.

La Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, contaría con 6,5 millones, mientras que la Universidad de Burgos podría recibir otros 5,94 millones de euros. También se contempla una subvención de 4,45 millones para la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana.

Por su parte, la Universidad de Jaén podría captar hasta 3,56 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Lleida recibiría 2,97 millones. En total, las actuaciones permitirían incorporar al menos 1525 nuevas plazas de alojamiento asequible.

Las subvenciones forman parte del protocolo firmado en octubre de 2024 entre los ministerios de Vivienda, Ciencia y Universidades y Economía, dentro de una estrategia destinada a ampliar la disponibilidad de residencia vinculada al ámbito universitario.

Vivienda prepara ayudas de 45 millones para crear 1525 alojamientos universitarios asequibles: estas son las 7 ciudades (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo serán los nuevos alojamientos universitarios asequibles

Las promociones financiadas con estas ayudas deberán conservar su finalidad pública y mantener condiciones de precio asequible. Será el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el que determine los límites económicos concretos mediante las correspondientes resoluciones o convenios.

En esos mismos documentos se establecerán también las actuaciones que podrá desarrollar cada beneficiario y los plazos previstos para ejecutar los proyectos. El hecho de disponer ya de buena parte de los terrenos busca reducir los tiempos necesarios para materializar la inversión.

Uno de los puntos destacados del programa es qué estará incluido dentro del precio máximo que podrán pagar los residentes. Según Vivienda, la cantidad establecida deberá contemplar servicios como electricidad, agua y conexión wifi, entre otros.

La medida pretende así incrementar el parque de alojamiento universitario a precios controlados en ciudades donde el coste residencial supone una dificultad creciente para quienes deben trasladarse para estudiar, investigar o trabajar en una universidad.