En esta noticia ¿Se suspenden las clases en todas las universidades por el paro?

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) confirmó que llevará adelante un paro este miércoles 25, en reclamo a la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento.

Además, este jueves 26 habrá un paro desde las 11 y una movilización al Congreso en contra del Presupuesto 2027 a partir de las 13 horas, para que la protesta esté en las inmediaciones del recinto cuando se discutan los números.

El proyecto presentado, que se busca aprobar en Diputados, prevé transferencias por $ 7,7 billones para todas las universidades nacionales durante 2027.

Según los gremios universitarios, esa partida equivale a una inversión del 0,54 % del Producto Bruto Interno (PBI), “lo que representa el nivel de financiamiento más bajo de los últimos veintitrés años, retrocediendo a cifras de 2004”.

Por su parte, AGD-UBA indicó que el monto proyectado por el Poder Ejecutivo “cubre menos de la mitad de los recursos necesarios” para garantizar la recomposición salarial, el sostenimiento de los proyectos de investigación y el sistema de becas estudiantiles.

El gremio ratificó que esa cifra se ubica “muy por debajo de los $ 11 billones” estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores.

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) confirmó que llevará adelante un paro este miércoles 25

“El proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ahogo financiero sobre nuestras universidades. Nos quieren llevar al piso histórico del 0,54 % del PBI, retrocediendo a niveles de 2004”, manifestó Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, según la agencia NA

En la misma línea, el gremio aseguró que la propuesta presupuestaria “configura un nuevo desconocimiento” de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación.

¿Se suspenden las clases en todas las universidades por el paro?

La medida de fuerza convocada por la CONADU no implica la suspensión de clases en todas las universidades del país.

El alcance del paro docente dependerá de la adhesión de los profesores y las decisiones gremiales de cada universidad. Los estudiantes deberán comunicarse con sus instituciones o cátedras para conocer si se desarrollarán las jornadas educativas