Las declaraciones del embajador de EE.UU. sobre Milei y Trump.

En esta noticia El mensaje de Trump para Milei

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas , se reunió con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, y aseguró que durante la conversación hablaron sobre la Argentina y la gestión de Javier Milei. Además, manifestó su deseo de que ambos mandatarios vuelvan a encontrarse en 2027.

“Me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, escribió Lamelas en su cuenta de X, luego del encuentro.

El mensaje del embajador llega en un momento particular para la relación bilateral. Es que, dos semanas antes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, había suspendido el viaje que tenía previsto realizar a Buenos Aires a fines de noviembre, como parte de una gira por Colombia y Chile.

El mensaje de Trump para Milei

“Conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Milei”, escribió el diplomático. En el mismo mensaje, Lamelas adelantó que le gustaría que los dos jefes de Estado compartan un nuevo encuentro el año próximo.

“De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, agregó. La publicación estuvo acompañada por las siglas MAAGA.

El mensaje del embajador estadounidense en la Argentina. Fuente: X

El mensaje de Lamelas se conoció dos días después de que el embajador ratificara el apoyo de Washington a la gestión del libertario, luego de que el Congreso aprobara la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

En ese momento, el diplomático destacó las oportunidades que la incorporación al acuerdo internacional puede generar para las pequeñas y medianas empresas.

“Hecho en Argentina. El Congreso aprobó la adhesión al PCT. Con el ARTI, una pyme puede ganar clientes en EE.UU. y sumar laburo acá. Así crece el país. El rumbo lo eligen los argentinos. EE.UU. apoya al presidente Milei. ¡Seguimos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!”, escribió en X.

La iniciativa había recibido modificaciones en la Cámara de Diputados, por lo que necesitó una nueva aprobación de la Cámara Alta para completar el trámite parlamentario.

Un eventual encuentro en 2027 sería el noveno entre ambos mandatarios desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. El primer acercamiento ocurrió en febrero de 2024, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Washington. Volvieron a encontrarse en noviembre de ese año, en Mar-a-Lago, luego del triunfo electoral de Trump.

Peter Lamelas y el presidente Javier Milei.

Durante 2025 mantuvieron cuatro encuentros: la asunción presidencial estadounidense en enero, una reunión bilateral en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, una visita de Milei a la Casa Blanca en octubre y un nuevo evento en Florida en noviembre.

En tanto, este año los presidentes coincidieron en dos oportunidades. La primera fue en febrero, durante el encuentro inaugural del Consejo de Paz, y la segunda en marzo, en Miami, en una reunión de líderes latinoamericanos convocada por Trump en su club de golf.