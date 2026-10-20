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La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala III, hizo lugar al recurso de queja presentado por el Gobierno y habilitó la apelación contra una decisión de primera instancia que había dispuesto continuar con la ejecución de una medida cautelar vinculada al financiamiento universitario.

El tribunal consideró que la apelación del Estado era formalmente procedente y que la decisión cuestionada podía generar un “gravamen irreparable” para la parte demandada. Por eso, ordenó conceder el recurso que había sido rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.

El conflicto se originó a partir de una providencia del 9 de octubre, mediante la cual el juez de primera instancia dispuso elevar únicamente la causa principal —donde ya se había dictado sentencia— y, al mismo tiempo, ordenó dar continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la medida cautelar vigente en un incidente vinculado.

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