La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , fue consultada en una entrevista sobre un posible aumento salarial para los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en medio de los reclamos por el atraso de los haberes y la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

En diálogo con Radio Mitre, la funcionaria se refirió a la situación de los uniformados y puso énfasis en la necesidad de abordar una recomposición salarial para mejorar la situación del sector.

“Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo, se lo aseguro. Pero estamos también en un contexto donde esas decisiones respondan a lo que se trabaja con el equipo económico. Nadie descarta este tema ni se lo pasa por alto”, aseguró.

¿Qué dijo Monteoliva sobre un posible aumento salarial para las Fuerzas Armadas y de Seguridad?

“Estamos prontos cuál es la mejor manera de que la gente pueda tener un alivio”, sostuvo Monteoliva. Según pudo adelantar, la intención del Gobierno contempla un porcentaje general para todo el personal de seguridad, incluyendo a los retirados.

Sin embargo, remarcó que habrá un foco especial en quienes cumplen tareas operativas. Asimismo, la ministra admitió que todavía no se fijó una cifra de incremento para el sector. “No tengo el total de ese porcentaje”, señaló ante la consulta

“Nosotros no hablamos de aumento, porque sabemos muy bien que tenemos que iniciar una recomposición, mirar para atrás y acomodar esos números”, completó.

Las declaraciones de Monteoliva se producen un día después de una reunión clave de la mesa política en Casa Rosada, donde analizaron avanzar con esta decisión.

Según fuentes oficiales, el anuncio de la recomposición salarial se realizaría en los próximos días, aunque todavía no se difundieron los porcentajes ni los montos que recibirán los integrantes de las distintas fuerzas.

Aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad: qué se sabe hasta ahora

La recomposición salarial apunta a atender el deterioro de los ingresos registrado durante los últimos meses. Según fuentes oficiales, los haberes de buena parte del personal quedaron rezagados frente a la evolución de los precios.

A principios de año habían sido postergadas las cuotas de jerarquización salarial impulsadas durante la gestión anterior. Esta situación profundizó el reclamo de los efectivos, mientras que algunos integrantes de las fuerzas recurrieron al pluriempleo para complementar sus ingresos.

El Gobierno busca ahora avanzar con una recomposición que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido. La nueva recomposición salarial se sumaría a otras medidas adoptadas recientemente para mejorar los ingresos del personal militar.

Entre ellas se encuentra la ampliación de los suplementos por título universitario para integrantes de las Fuerzas Armadas, además de bonificaciones extraordinarias otorgadas luego de los reclamos realizados por distintos sectores.