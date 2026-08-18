El paro universitario nacional comienza este martes 18 de agosto y se extenderá hasta el sábado 22 , en una nueva medida de fuerza impulsada por gremios docentes y no docentes de universidades públicas.

La protesta reclama al Gobierno la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para los trabajadores del sector.

La medida tendrá impacto en el dictado de clases en las universidades nacionales de todo el país, aunque el nivel de adhesión dependerá de cada institución y cátedra. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la convocatoria fue respaldada por la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) .

Paro universitario: cuándo comienza y hasta qué día se extiende la suspensión de clases

La nueva medida de fuerza se inicia este martes 18 de agosto y continuará hasta el sábado 22, por lo que durante toda la semana habrá suspensión de clases en distintas universidades nacionales.

En el caso de la UBA, desde AGD-UBA señalaron que el acatamiento quedará sujeto a la decisión de cada cátedra. Por su parte, los edificios de las facultades permanecerán abiertos y mantendrán el funcionamiento administrativo habitual.

Paro universitario nacional: cuándo comienza, hasta qué día se extiende y cómo afecta a las clases en las universidades públicas de Argentina.

El reclamo de los docentes universitarios que vuelve a paralizar las clases

El principal reclamo de los gremios es que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, y garantice los fondos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

A esto se suma el pedido de una recomposición de los salarios docentes y no docentes, además de una actualización de las partidas destinadas a los hospitales universitarios y las becas estudiantiles.

Desde AGD-UBA sostuvieron que la liquidación salarial de julio volvió a evidenciar, según su interpretación, el incumplimiento de la normativa. Los gremios calculan que todavía queda pendiente una recomposición del 31,2%, además del pago retroactivo acumulado desde la entrada en vigencia de la ley.

Universidades nacionales: qué puede pasar después del paro del 22 de agosto

La protesta no necesariamente marcará el cierre del conflicto. Las organizaciones gremiales anticiparon que realizarán asambleas durante la semana para analizar el nivel de adhesión y definir los próximos pasos.

Desde la conducción sindical incluso plantearon la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si no se resuelve el reclamo salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En paralelo, los gremios cuestionaron las propuestas de aumento salarial presentadas por el Gobierno, al considerar que resultan insuficientes frente a los montos que reclaman como deuda y recomposición pendiente.