Acuerdo con el FMI: la oposición se reunirá con el Gobierno la semana que viene

Después de una convocatoria que tuvo varios faltazos, los referentes de Juntos por el Cambio se reunirán con el gobierno nacional el lunes o martes de la próxima semana para dialogar sobre las negociaciones con el FMI. Así lo confirmó Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, a El Cronista.

Juan Manzur, sobre las negociaciones con el FMI: "La decisión política del Gobierno argentino es acordar"

En medio de las conversaciones con el organismo multilateral, el gobierno nacional buscó involucrar a todo el arco político y convocó a los gobernadores a una reunión que se realizó el pasado miércoles.

Sin embargo, los cuatro de Juntos por el Cambio no concurrieron. Los tres radicales -Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez- enviaron representantes, mientras que Horacio Rodríguez Larreta no lo hizo.

En la reunión de mesa nacional de la semana pasada se habían producido algunos cortocircuitos, ya que se había cuestionado la postura de Morales. El presidente del radicalismo había sostenido que todos los sectores políticos tenían responsabilidad en el tema de la deuda, lo que fue criticado por algunos de los "halcones" del PRO.

A pesar de esos encontronazos, los participantes del encuentro lograron acordar un comunicado, en el que afirman que están comprometidos para colaborar con el país y que aguardan "que el acuerdo esté plasmado en una carta de intención con el FMI, como dice la ley, sea remitido al Congreso para en ese momento manifestar nuestra posición al respecto".

La intención de Juntos por el Cambio era reunirse con representantes del Gobierno. Pero que no solo estén los cuatro gobernadores, sino también legisladores, ya que el acuerdo debe pasar por el Congreso.

En este contexto, Morales confirmó que la reunión se hará el lunes 17 o el martes 18 "con la participación de Sergio Massa, que está articulando la reunión, y el ministro Guzmán. Estaremos los cuatro gobernadores y los jefes de bloque para escuchar el informe del ministro" . Además, confirmó que el encuentro será en el Congreso, tal como pretendían desde la oposición.

La que volvió a mostrar su desconfianza en el tema es Patricia Bullrich, presidenta del PRO. En diálogo con radio Mitre había planteado que "no hay nada más que papeles. No hay nada que uno pueda decir 'es serio discutir sobre esto'. El acuerdo con el Fondo todavía no está, todavía está vacío".

Alfredo Cornejo también apuntó contra Alberto Fernández en la actual etapa. "Si el Gobierno solo quiere fotos para dejar pegado a la oposición y quedarse con el rédito de lo bueno no vamos a lograr ningún acuerdo", lanzó en radio Rivadavia.