El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo proceso de subasta pública de terrenos pertenecientes al ex programa de viviendas Procrear, como parte del cierre definitivo del fondo fiduciario que gestionaba este.

La medida fue oficializada a través de las Resoluciones 498/2025, 499/2025 y 500/2025, publicadas este viernes en el Boletín Oficial y forma parte de la finalización del programa de acceso a la vivienda creado en 2012.

Las subastas representan el último paso de una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno a lo largo de 2025 para liquidar las propiedades del programa, cuyo desmantelamiento fue anunciado en noviembre de 2024.

En junio, el Ministerio de Economía avanzó con la disolución formal del fondo fiduciario del Procrear y definió el esquema para administrar los créditos vigentes y los bienes remanentes.

Más tarde, en agosto, el Gobierno profundizó ese rumbo con la derogación de múltiples programas de vivienda y hábitat, como “Argentina Construye”, “Casa Propia - Construir Futuro” y el “Plan Nacional de Suelo Urbano” , entre otros.

En ese contexto, las nuevas subastas de los terrenos previamente destinados a construir viviendas del Procrear se realizarán de manera electrónica a través del portal oficial COMPR.AR.

En esta primera etapa, se verán alcanzados predios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Paraná, como parte del proceso de reorganización de los activos inmobiliarios del Estado.

Fin del Procrear: qué terrenos se subastan y cómo es el procedimiento

Las resoluciones oficiales autorizaron la subasta pública de tres inmuebles que habían sido destinados a desarrollos habitacionales del Procrear y que no se encuentran afectados a contratos de obra vigentes.

El valor base de cada inmueble fue fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo encargado de establecer precios de referencia para los bienes del Estado.

En esta primera etapa, los predios incluidos son:

Estación Buenos Aires (CABA) , ubicado en Avenida Suárez y Luna, con una superficie de 2.903,77 m² y un precio base de u$s 2.977.941.

Parque Federal (Santa Fe capital) , sobre Avenida Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, con 6.418,47 m² y un precio base de u$s 3.649.310,34.

Predio Paraná (Entre Ríos), ubicado en Avenida Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, con una superficie de 49.990,56 m² y un precio base de u$s 966.187,72.

Quiénes pueden participar de las subastas del ex Procrear

Las subastas son de carácter público y abierto, por lo que pueden participar tanto personas físicas como personas jurídicas, sin que se establezcan restricciones sectoriales para los oferentes.

Para participar del proceso, los interesados deben :

registrarse en la plataforma oficial COMPR.AR

aceptar las bases y condiciones del proceso

cumplir con los requisitos administrativos y financieros que se fijen para cada inmueble

La normativa no prevé cupos sociales ni prioridades vinculadas al acceso a la vivienda. El destino final de los terrenos quedará sujeto a la normativa urbanística vigente en cada jurisdicción.

Por qué el Gobierno dispuso el cierre del Procrear

En los considerandos de la normativa, el Gobierno reconoce que existe una dificultad estructural para acceder a la vivienda.

Sin embargo, considera que la financiación de la construcción de una vivienda es una actividad propia del sistema bancario, por lo que no se justificaría la intervención directa del Estado nacional en ese ámbito.

La decisión también se apoyó en un informe de la Sindicatura General de la Nación, que detectó fallas en el funcionamiento del programa, como:

demoras en la entrega de viviendas y locales;

sobrecostos; reclamos por problemas de habitabilidad;

deficiencias en los mecanismos de control y gestión.

Los fondos fiduciarios del Procrear “registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, detalló el Gobierno en un comunicado oficial.

Qué sucede con los créditos vigentes y otros bienes del programa

De acuerdo con la resolución, el Banco Hipotecario continuará actuando como fiduciario de los créditos individuales ya otorgados, que seguirán siendo administrados hasta su total liquidación.

Asimismo, los inmuebles que no se subasten podrán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado o restituidos, total o parcialmente, a provincias o municipios que los hubieran aportado originalmente , con la previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El Gobierno adelantó que en las próximas semanas se publicarán nuevas resoluciones en el Boletín Oficial para avanzar con la subasta de otros predios del ex Procrear ubicados en distintas localidades del país.