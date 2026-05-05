El Gobierno oficializó este martes los nuevos cuadros tarifarios para el gas tras definir una bonificación del 25% para ciertos consumidores en la jornada previa. La medida alcanza a las empresas Metrogas S.A., Naturgy y Litoral Gas. La medida, impulsada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), establece que las compañías deberán ajustar su facturación conforme a los valores definidos en el anexo que acompaña la normativa publicada hoy junto con las Resoluciones 480/2026, 482/2026, 483/2026 y 484/2026. Los nuevos cuadros tarifarios regirán para hogares, comercios e industrias abastecidos por estas empresas en la Ciudad de Buenos Aires y zonas del Gran Buenos Aires, siempre y cuando se encuentren dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Desde ahora, las facturas deberán reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) y las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un esquema orientado a amortiguar el peso de los aumentos sobre los usuarios residenciales y los sectores más vulnerables. En cuanto a la transición tarifaria, si los nuevos valores entran en vigor en medio de un período de facturación ya en curso, se aplicará lo establecido en el Reglamento de Servicio de Distribución (Decreto 2255/92 y sus modificaciones). En esos casos, una misma boleta podrá contemplar tarifas distintas dependiendo de si el consumo fue previo o posterior a la entrada en vigencia de la normativa. Además, ambas distribuidoras quedan obligadas a notificar formalmente la resolución a todos los subdistribuidores que operan en sus áreas de concesión. Para acreditar ese cumplimiento ante el ENARGAS, contarán con un plazo de 10 días hábiles. Para Metrogas S.A., los cuadros diferencian por subzonas geográficas e incluyen un cargo fijo mensual y cargos variables por metro cúbico consumido. En el caso de consumos de hasta 1000 metros cúbicos anuales, el cargo variable se fija en $ 135,13 para la Ciudad de Buenos Aires y $ 136,57 para la provincia. Los rangos mayores de consumo tienen valores decrecientes, bajo una estructura escalonada que reduce proporcionalmente la tarifa a mayor volumen. La composición del precio incluye el valor del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte ($ 52,74 por metro cúbico), del que se descuentan diferencias diarias acumuladas de $ 12,90 por metro cúbico, lo que arroja un precio neto de $ 39,84 por metro cúbico. A ese valor se agregan el costo del gas retenido ($ 2,21 por metro cúbico) y el costo de transporte ($ 64,79 por metro cúbico), distribuido entre distintas transportistas, entre ellas TGS y TGN, según la ruta de origen, ya sea desde Neuquén o Tierra del Fuego. En el caso de Naturgy Ban S.A., el cargo fijo mensual para usuarios residenciales con consumos de hasta 500 metros cúbicos anuales es de $ 1.540,66 y el variable asciende a $ 99,78 por metro cúbico. Para consumos de entre 500 y 1000 metros cúbicos, esos valores suben a $ 2024,59 y $ 119,53, respectivamente. Los segmentos comercial e industrial cuentan con tarifas diferenciadas, mientras que hospitales y entidades de bien público tienen valores específicos que no incluyen impuestos, como parte de las políticas sociales vigentes. La estructura de costos de Naturgy replica el esquema de Metrogas: el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte se establece en $ 52,74 por metro cúbico y el costo de transporte en $ 64,79 por metro cúbico, distribuido entre las empresas transportistas intervinientes según el origen y destino del suministro. Este lunes, el Gobierno presentó un nuevo esquema de bonificaciones para el servicio de gas en mayo, lo que representará un alivio económico para determinados usuarios. Se trata de un descuento del 25% que se aplicará para el consumo de gas natural y propano por redes, destinado a quienes cumplan con ciertos requisitos específicos. Este beneficio, que se aplicará durante mayo, se sumará así al 50% general que reciben durante los meses de mayor consumo. Cabe recordar que, en su momento, el Gobierno estableció una bonificación del 50% en las tarifas de gas para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre), mientras que en los meses de bajo consumo (entre octubre y marzo) no se sostienen los subsidios. De esa forma, el descuento llegará a un 75% durante el quinto mes del año. El descuento también alcanzará a las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables contempladas por las Leyes 27.098 y 27.218.