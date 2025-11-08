Para quienes estén buscando una casa o departamento listo para habitar, ahora el Gobierno lanzó una oferta imperdible. Justamente, estará subastando complejos habitacionales ya terminados y cualquier puede participar.
Se trata de un esfuerzo por reactivar activos estatales deshabitados y facilitar el acceso a la vivienda propia. Son propiedades del Plan Procrear que nunca fueron adjudicadas debido a desistimientos, demoras en documentación o falta de interesados.
Subasta de casas y departamentos del Gobierno: detalles de las propiedades
Según la resolución 396/2025, publicada en el Boletín Oficial, la subasta incluye casas y departamentos terminados y listos para habitar, provenientes de desarrollos del Plan Procrear que quedaron sin asignar.
Estarán disponibles mediante el sistema electrónico “SUBAST.AR” de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Estas unidades representan una inversión atractiva, ya que están completamente finalizadas y solo esperan un nuevo dueño. Entre las principales características, resalta:
- Ubicaciones: las propiedades se encuentran en provincias estratégicas como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Ideal para quienes buscan opciones en el interior o cerca de grandes centros urbanos.
- Precios base: fijados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con valores iniciales accesibles que varían según la ubicación, superficie y características. Podés consultar detalles específicos como planos, fotos y el precio de salida en la plataforma Subast.ar.
- Objetivo de la subasta: recuperar inmuebles ociosos construidos con recursos públicos, promoviendo la transparencia y ampliando el acceso a la vivienda en Argentina.
Esta iniciativa no afecta a los beneficiarios con créditos Procrear activos, ya que se limita a unidades no adjudicadas o terminadas antes de la disolución del fondo original.
Cómo inscribirse en la subasta de viviendas Procrear: guía paso a paso
Participar es sencillo, transparente y 100% virtual. No necesitás un crédito hipotecario preaprobado, pero sí demostrar respaldo económico para completar la compra. Para inscribirte y pujar por una casa o departamento del Procrear, deben seguir estos pasos:
- Registrarse en la plataforma: ingresa a www.subast.ar y crea una cuenta con tus datos personales. Validá tu registro subiendo la documentación requerida (DNI, constancia de CUIT/CUIL para personas jurídicas, etc.).
- Abonar la garantía de participación: Deposita el monto exigido (se reintegra íntegro si no resultas adjudicatario). Esto asegura el compromiso de los participantes.
- Seleccionar la propiedad: explorá el catálogo de viviendas disponibles, con filtros por provincia, tipo y precio. Revisá todas las condiciones, incluyendo capacidad de pago.
- Presentar la oferta: durante el período de puja, ingresá tu postor por encima del precio base. El sistema es automático y notifica en tiempo real las mejores ofertas.
- Adjudicación y cierre: el mejor postor que cumpla con los requisitos gana automáticamente. Si no concretás la compra, se pierde la garantía.