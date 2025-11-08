Para quienes estén buscando una casa o departamento listo para habitar, ahora el Gobierno lanzó una oferta imperdible. Justamente, estará subastando complejos habitacionales ya terminados y cualquier puede participar.

Se trata de un esfuerzo por reactivar activos estatales deshabitados y facilitar el acceso a la vivienda propia. Son propiedades del Plan Procrear que nunca fueron adjudicadas debido a desistimientos, demoras en documentación o falta de interesados.

Subasta de casas y departamentos del Gobierno: detalles de las propiedades

Según la resolución 396/2025 , publicada en el Boletín Oficial, la subasta incluye casas y departamentos terminados y listos para habitar, provenientes de desarrollos del Plan Procrear que quedaron sin asignar.

Estarán disponibles mediante el sistema electrónico “SUBAST.AR” de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Estas unidades representan una inversión atractiva, ya que están completamente finalizadas y solo esperan un nuevo dueño. Entre las principales características, resalta:

Ubicaciones : las propiedades se encuentran en provincias estratégicas como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Ideal para quienes buscan opciones en el interior o cerca de grandes centros urbanos.

Precios base : fijados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con valores iniciales accesibles que varían según la ubicación, superficie y características. Podés consultar detalles específicos como planos, fotos y el precio de salida en la plataforma Subast.ar.

Objetivo de la subasta: recuperar inmuebles ociosos construidos con recursos públicos, promoviendo la transparencia y ampliando el acceso a la vivienda en Argentina.

Esta iniciativa no afecta a los beneficiarios con créditos Procrear activos , ya que se limita a unidades no adjudicadas o terminadas antes de la disolución del fondo original.

Cómo inscribirse en la subasta de viviendas Procrear: guía paso a paso

Participar es sencillo, transparente y 100% virtual. No necesitás un crédito hipotecario preaprobado, pero sí demostrar respaldo económico para completar la compra. Para inscribirte y pujar por una casa o departamento del Procrear, deben seguir estos pasos: