Banco Macro anunció una nueva propuesta de préstamos hipotecarios destinada a sus clientes Plan Sueldo Selecta, con una novedad que amplía el universo de potenciales tomadores. Los hijos de esos clientes también podrán acceder al crédito de forma individual y con las mismas condiciones preferenciales, sin necesidad de que el titular original participe de la operación.

Nuevos créditos hipotecarios UVA Banco Macro: los cambios

La línea combina dos modificaciones:

Por un lado, la tasa baja a UVA + 7,5% para quienes cobran su sueldo en el banco bajo la modalidad Selecta .

Por otro, el plazo de devolución vuelve a extenderse hasta los 20 años, un horizonte que había sido poco frecuente en el mercado hipotecario argentino en los últimos años.

El crédito puede destinarse a la compra de una vivienda, así como a su ampliación, refacción o mejora, y puede solicitarse desde cualquier provincia del país, sin que la ubicación del inmueble a adquirir o mejorar sea una limitación.

Según explicó Juan Parma, CEO de Banco Macro, “ bajamos la tasa a UVA + 7,5%, y volvemos a ofrecer plazos de hasta 20 años para la financiación hipotecaria ”. El directivo agregó que la actualización busca “dar una señal concreta al mercado ” y que permite a los clientes, y también a sus hijos, “proyectar la compra o mejora de una vivienda con una cuota mucho más accesible”.

Créditos hipotecarios: cómo se ubica el resto del mercado

Comparada la oferta de Macro con la de otras entidades activas en el segmento hipotecario UVA hacia fines de agosto y principios de septiembre.

Banco Nación ofrece UVA + 6,7% para clientes con cuenta sueldo, mientras que Banco Ciudad tiene una promoción vigente de UVA + 7,5% con un plazo máximo de 25 años y un tope de $ 150 millones.

ICBC, por su parte, publicita una tasa promocional de 6,90% para créditos a 20 años. En el otro extremo, Banco Galicia informa una tasa de 9,50% TNA + UVA y Banco Patagonia una de 9,25% TNA + UVA, con plazos de hasta 30 años en este último caso.

Créditos hipotecarios UVA con fondos del FGS

El anuncio del mejoramiento de tasas y plazos de tasas corre en sintonía con la medida más amplia del Gobierno nacional, que dispuso canalizar hasta $ 2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hacia el sistema financiero para ampliar la capacidad de los bancos de otorgar préstamos hipotecarios. Según estimaciones oficiales, el mecanismo podría traducirse en alrededor de 20.000 nuevas operaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que para el Gobierno “los créditos hipotecarios son una prioridad, primero porque hacen a la justicia social”, ya que permiten que una persona con trabajo pueda acceder a una vivienda sin esperar “30 o 40 años para poder comprarla”. Agregó que la medida también tiene “un efecto multiplicador al motorizar otros sectores de la economía” y contribuye a “mejorar la formalidad”.

Por qué el plazo es la variable central

Juan Manuel Tapiola, CEO de Spazios, había señalado al Cronista que el problema estructural del crédito hipotecario en la Argentina pasa por el descalce entre los depósitos, que suelen ser de corto plazo, y los préstamos, que se otorgan a 15, 20 o 30 años. “El FGS aparece entonces como una fuente de financiamiento de mayor plazo para que los bancos puedan ampliar su oferta de créditos”, explicó.

La Torre del Banco Macro en Catalinas

Con tasas más bajas y plazos más largos, la cuota inicial resulta más baja en relación al ingreso. Esto amplía el universo de clientes que califican para el crédito. En tanto, Tapiola había detallado el efecto de apalancamiento que ofrece este tipo de financiamiento: “Si tenés que comprar una propiedad de u$s 100.000 y tenés u$s 25.000, sin crédito te faltan u$s 75.000. Con crédito, esos u$s 25.000 pueden convertirse en la puerta de entrada a una propiedad mucho más grande que la que podrías comprar solamente con tus ahorros”.

Los límites de los créditos hipotecarios UVA

Desde el mercado inmobiliario advierten que la solución estructural del negocio sigue pendiente. En ese sentido, Tapiola sostuvo que los $ 2 billones del FGS son “una herramienta con un monto determinado y sin una fuente permanente de financiamiento” y que, si bien ayuda, “no es una solución de mercado donde vos tenés una fuente de guita inagotable”.

Hernán Resnicoff, CEO de Lendar, tmbién había planteado que persisten obstáculos de fondo, entre ellos “la escasez de depósitos a muy largo plazo, la falta de un mercado secundario de hipotecas suficientemente desarrollado y los requisitos de calificación que suelen dejar fuera del sistema a profesionales independientes, monotributistas y trabajadores con ingresos mixtos”. A esto se suma, según explicó, el riesgo de que las cuotas se desajusten frente a la evolución de la inflación y los salarios, algo que ninguna medida puntual resuelve por sí sola.

Qué haría falta para un mercado hipotecario masivo

Resnicoff planteó tres condiciones estructurales para que el crédito hipotecario se convierta en una herramienta masiva y no en un beneficio acotado a ciertos segmentos. La primera es alcanzar mayor estabilidad macroeconómica, con inflación de un dígito anual y recuperación del poder adquisitivo. La segunda es profundizar el mercado de capitales a través de instrumentos de securitización, como fondos comunes de inversión cerrados y fideicomisos financieros hipotecarios. La tercera es avanzar en la modernización y digitalización de los procesos registrales, notariales y de evaluación crediticia, para reducir tiempos y burocracia.