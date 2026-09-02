Banco Macro extendió el plazo y mejoró la tasa de los créditos hipotecarios UVA: los requisitos
La entidad amplía el plazo de pago y reduce el costo financiero para sus clientes con Plan Sueldo Selecta y también para sus hijos, en un mercado que empieza a mostrar más competencia entre bancos tras el impulso oficial al crédito para vivienda. Lo que queda por verse es si estos cambios alcanzan para revertir la caída que viene mostrando el segmento en lo que va del año.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 2 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.