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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 2 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8026 - La Misa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre

 1°8026 11°3753
 7536  12°7919
 3°0389 13°7005 
 0903  14°4760 
 3259  15°8539 
 6°0408  16°3743
 3822  17°1961 
 1884  18°9664 
 2127  19°5966 
 10°1510 20°5380 

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¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa indica búsqueda de guía espiritual, paz interior o perdón.

También sugiere apego a tradiciones, sentido de comunidad y necesidad de reconciliación.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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