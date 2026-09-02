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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 2 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8026 - La Misa
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre
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|3753
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|0389
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|0903
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|4760
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|8539
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|0408
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|3822
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|1961
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|1884
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|9664
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|2127
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|1510
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|5380
¿Qué significa soñar con la misa?
Soñar con la Misa indica búsqueda de guía espiritual, paz interior o perdón.
También sugiere apego a tradiciones, sentido de comunidad y necesidad de reconciliación.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.