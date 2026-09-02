En esta noticia ¿Qué significa soñar con la misa?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 2 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8026 - La Misa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre

1° 8026 11° 3753 2° 7536 12° 7919 3° 0389 13° 7005 4° 0903 14° 4760 5° 3259 15° 8539 6° 0408 16° 3743 7° 3822 17° 1961 8° 1884 18° 9664 9° 2127 19° 5966 10° 1510 20° 5380

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa indica búsqueda de guía espiritual, paz interior o perdón.

También sugiere apego a tradiciones, sentido de comunidad y necesidad de reconciliación.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.