En esta noticia Cristina quiere ser candidata en 2027

En su primera entrevista a un medio extranjero desde su condena por corrupción, Cristina Kirchner auguró una derrota de Donald Trump y del Partido Republicano en los comicios de medio término en Estados Unidos. Al mismo tiempo, dejó una puerta abierta hacia su futuro político al no descartar una postulación para 2027.

“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, sostuvo al diario The Washington Post, que la entrevistó en su departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad.

La expresidenta dijo esperar que los votantes estadounidenses impulsen una ola progresista y comparó su situación con la de su aliado Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido presidente de Brasil, quien pasó 580 días preso antes de que sus condenas fueran anuladas.

Cristina Kirchner le dio una entrevista al The Washington Post y cuestionó a la Justicia por su condena. The Washington Post

Los votantes en Estados Unidos acudirán este martes a las urnas para participar de las tradicionales elecciones de mitad de mandato (midterms), una cita que funcionará como un plebiscito para Donald Trump. La contienda pondrá en juego la totalidad de las 435 bancas de la Cámara de Representantes y un tercio de las bancas del Senado.

La correlación de fuerzas actual mantiene un escenario ajustado pero favorable al oficialismo: los republicanos ostentan una ventaja de 53 a 47 en la Cámara Alta y una ajustada mayoría de 218 escaños frente a los 214 del Partido Demócrata (más un independiente y dos asientos vacantes) en la Cámara Baja.

Cristina quiere ser candidata en 2027

Consultada sobre la posibilidad de competir por la Casa Rosada en 2027, año en el que se prevé que Javier Milei busque la reelección, la exmandataria respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. Su definición se conoce en un contexto donde el peronismo todavía no logra alinearse detrás de un liderazgo unificado para hacerle frente al oficialismo.

Asimismo, la expresidenta negó haber cometido delito alguno y describió su procesamiento como motivado políticamente. “Dime dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”, afirmó.

Kirchner y su abogado, Rafael Valim, solicitaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su caso alegando que se le negaron garantías procesales. Valim, quien fue asesor de Lula, dijo que la prioridad es restablecer los derechos políticos de la expresidenta. “Si Argentina no cumple, preveo una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino”, sostuvo.

Tanto Kirchner como su abogado, Valim, sostienen que la sentencia le adjudicó injustamente responsabilidades por las acciones ejecutadas por su jefe de Gabinete y otros ministros, en el marco de un proceso en el que denunciaron haber sufrido trabas para acceder a pruebas clave.

Cristina Fernández de Kirchner auguró una derrota de Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del martes en Estados Unidos. Foto: NA.

Según detalló el letrado a The Washington Post, la prioridad absoluta es lograr la anulación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y restituir los derechos políticos de Kirchner.

Si bien el comité de la ONU cuenta con la atribución de evaluar y dictaminar si existieron violaciones a los derechos de un acusado durante el proceso judicial, no posee las facultades para revocar ni anular las sentencias dictadas por los tribunales nacionales. En paralelo, desde el propio organismo de Naciones Unidas advirtieron la semana pasada que la resolución definitiva sobre el caso demandará tiempo y no será inmediata.

Cristina Kirchner también reconoció la responsabilidad del peronismo en la derrota electoral de 2023, marcada por un fuerte deterioro de los indicadores de inflación y pobreza. “Se produjo un colapso en la cultura laboral”, sostuvo y agregó: “La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día, soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno”.