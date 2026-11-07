Juan Pablo II, durante su visita a la Argentina en 1987, y Javier Milei, Patricia Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner, que entonces tenían 16, 30 y 34 años.

El papa León XIV llega a la Argentina el domingo 8 de noviembre y se convierte en el primer pontífice que visita el país en 39 años. Su antecesor en pisar suelo argentino fue Juan Pablo II, que recorrió el territorio nacional en una gira de seis días y diez ciudades.

En aquel momento gobernaba Raúl Alfonsín, con una democracia que apenas superaba los tres años, y los dirigentes que hoy marcan la agenda política eran jóvenes con rumbos muy distintos: Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner y Patricia Bullrich transitaban etapas de su vida que poco tenían que ver con su presente.

Cuándo fue la última visita de un Papa a la Argentina: Juan Pablo II en abril de 1987

La visita se realizó del 6 al 12 de abril de 1987 y fue la segunda de Juan Pablo II al país, tras una primera estadía de apenas 30 horas en junio de 1982, en plena guerra de Malvinas. El Papa aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Chile y fue recibido en la Casa Rosada por Alfonsín, con quien mantuvo una audiencia privada antes de dirigir un discurso a dirigentes políticos y miembros del Poder Judicial en el Salón Blanco.

En la ciudad de Buenos Aires, la agenda incluyó la Catedral Metropolitana, una misa en la cancha de Vélez Sarsfield para sacerdotes, religiosos y agentes pastorales, un encuentro con trabajadores en el Mercado Central, donde habló el entonces secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, y una reunión con empresarios en el Luna Park. La noche del sábado 11 de abril, la Jornada Mundial de la Juventud reunió a los jóvenes sobre la avenida 9 de Julio, entre Santa Fe y el Obelisco.

La gira pasó por diez ciudades: Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario. Al día siguiente de su llegada, el Papa estuvo en Bahía Blanca, Viedma y Mendoza, donde encabezó una oración por la paz, y en Rosario habló frente al Monumento a la Bandera. Pocos días después, una rebelión carapintada puso a prueba al gobierno de Alfonsín.

Juan Pablo II, junto a un obispo y una religiosa, durante su visita a la Argentina.

Cuántos años tenían Milei, Cristina Kirchner y Patricia Bullrich cuando Juan Pablo II visitó el país

Milei nació el 22 de octubre de 1970, de modo que en abril de 1987 tenía 16 años y todavía no había cumplido los 17. Cursó la primaria y la secundaria en el colegio Cardenal Copello, en Villa Devoto, y por entonces jugaba como arquero en las divisiones inferiores de Chacarita Juniors, donde estuvo entre 1983 y 1989 y llegó a la cuarta división. En 1988 empezó la carrera de Economía en la Universidad de Belgrano.

Cristina Fernández de Kirchner, nacida el 19 de febrero de 1953, tenía 34 años y vivía en Santa Cruz, adonde se había mudado en 1976 junto con Néstor Kirchner, tras el golpe militar. En 1981 ambos fundaron el ateneo Juan Domingo Perón, la plataforma política con la que él disputaría la intendencia de Río Gallegos, y ese mismo 1987 Néstor fue elegido intendente de la ciudad. Su primer cargo electivo llegó en 1989, como diputada provincial.

Patricia Bullrich nació el 11 de junio de 1956 y tenía 30 años cuando el Papa recorrió el país. Desde 1985 cuestionaba el modo en que el peronismo sostenía la política con dinero y marketing en lugar de reformas, y en 1989 organizó un repudio al barco inglés que anclaba en Montevideo rumbo a Malvinas. Hoy, con el paso de los años, el más joven de los tres es el presidente: Milei tiene 56, Bullrich 70 y Cristina Kirchner 73.

Cómo será la visita de León XIV a la Argentina 39 años después

El pontífice llega el 8 de noviembre a las 16:30 al Aeroparque, procedente de Montevideo. Esa tarde rinde homenaje al monumento a San Martín en la plaza homónima, se reúne con Javier Milei en la Casa Rosada y pronuncia un discurso a las 18:30 en el Palacio Libertad.

El lunes 9, feriado nacional, visita el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, celebra una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y mantiene un encuentro con el mundo del trabajo en la UCA, en Puerto Madero. Por la tarde se reúne con líderes religiosos en el Palacio San Martín y participa de las vísperas con el Episcopado en la Catedral Metropolitana. El martes 10 viaja a Córdoba, donde oficia una misa en el predio de FAdeA y se encuentra con el clero en la catedral. Esa noche, a las 20:15, participa de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

El miércoles 11, el Papa visita el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, celebra una misa en la basílica de Luján y parte hacia Lima desde Ezeiza a las 14, después de una ceremonia de despedida. La estadía dura cuatro días, frente a los seis de Juan Pablo II en 1987, dentro de una gira por Sudamérica que comienza el 6 de noviembre en Uruguay y termina el 17 en Perú.