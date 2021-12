Exportaciones: las proyecciones para el 2022, ¿caerán o mantendrán su alto nivel?

Según el último informe de la consultora Abeceb, de cara al 2022 los ingresos por exportaciones en la Argentina serán de unos u$s 74.500 millones , es decir, un 3% menos que en el 2021. No obstante, el resultado para el año entrante sigue siendo alentador ya que seguirá siendo uno de los mejores números de los últimos 20 años.

Esto se debe a la explosión de los valores del mercado de commodities a nivel internacional, la fuerte recuperación de las manufacturas de origen industrial impulsada por Brasil y la recuperación del crecimiento global que impulsó las ventas externas durante este año, período en el que Abeceb calcula un ingreso de u$s 77.000 millones , un número histórico que surge gracias al incremento interanual del 40%.

Además, la consultora estimó que este nivel de exportación, sumado al mantenimiento regulado del cepo, llevará a un "interesante" superávit comercial tanto de Aduana como cambiario.

El superávit que estiman rondaría los u$s 8.500 y los u$s 9.500 millones el año entrante, dejando de lado las cinco cifras alcanzadas en el trienio 2019-2021. "Perder en un año casi u$s 6.000 millones de oferta seguramente mantendrá elevados los desafíos a sortear en el mercado cambiario", estima el informe.

En esta línea, desde Abeceb aseguran que las exportaciones serán "casi la única fuente de ingreso de divisas" para abastecer la demanda de moneda extranjera en una economía "cuasi cerrada y con cepo".

Esto se debe a que desde la consultora esperan que las fuentes de ingreso de divisas alternativas, entre las que se cuentan el endeudamiento público y privado y la inversión extranjera directa, se mantengan en " niveles insignificantes en una economía que tiene cuasi cerrado el acceso a los mercados globales de crédito a tasas razonables y el clima regulatorio no fomenta los flujos de ingresos de capitales".

No obstante, el informe no descarta el necesario acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la Argentina tiene que cerrar como un recurso para un leve ingreso de divisas en busca de fortalecer las reservas. Sin embargo, aclaran que "no será una lluvia de dólares que altere esencialmente la dinámica esperada del mercado cambiario".

En contraste con este 2021, el 2022 se mostrará "menos propicio" por una serie de razones, entre ellas, que el mercado no espera otro "boom" del precio de los commodities y que la alta incertidumbre política brasileña junto a un estancamiento de su economía afectará directamente a la Argentina. Además, desde Abeceb también resaltaron que una mayor demanda del crudo también achichará las exportaciones.