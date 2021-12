El saldo comercial fue el más bajo del año y hay riesgos para los dólares en 2022

El saldo comercial tuvo su peor resultado del año en noviembre con u$s 397 millones de diferencia a favor entre lo exportado y lo importado. La desaceleración lo dejó lejos de los u$S 1.392 millones que promediaba hasta octubre.

Sin embargo, el número del mes pasado está en línea con los u$s 386 millones del mismo mes del año pasado y en once meses la balanza acumuló u$s 14.352 millones, un 11% más que el año pasado.

El resultado de noviembre se dio en medio de un mayor crecimiento de las compras al mundo sobre las ventas. Las exportaciones totalizaron u$s 6164 millones en el mes once del año, una suba del 37% contra el mismo mes del año anterior. "Luego del pico alcanzado en agosto, marcaron el tercer mes con caída mensual. Fue del -5% en noviembre", según la consultora LCG.

Del otro lado, las importaciones crecieron un 40,1% y sumaron $ 5767 millones, según los datos que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los principales productos de exportación fueron el maíz en grano, los autos, trigo y aceite de soja. En tanto, cayeron las ventas de harina y pellets de aceite, algunas carnes y energía. En las importaciones impactaron las compras de gas, porotos de soja, vacunas y máquinas.

Los principales mercados para los productos argentinos fueron Brasil, India, Chile, Estados Unidos, China, Vietnam, Países Bajos, Perú, Argelia e Indonesia , que acumularon el 57,7% del total de ventas externas en conjunto. Los diez principales países de origen de las importaciones fueron: China, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Paraguay, México, España, Tailandia, Países Bajos e India , que representaron el 67,1% del total.

Precios y divisas

El aumento de los precios de las exportaciones empujó el resultado de este año con relación al aumento de los precios de las importaciones. "El país registró una ganancia de términos de intercambio de u$s 5670 millones en el acumulado de los primeros 11 meses del año, poco menos de la mitad del Saldo efectivamente acumulado", remarcó la consultora Abeceb.

"Estimamos que 2021 cerraría con un superávit comercial entorno a los u$s 15.000 millones", agregó la consultora del ex ministro de Producción Dante Sica.

Aunque no se descarta que ingrese algún recurso fresco en el marco de la firma del acuerdo con el FMI para fortalecer las reservas, "no será una lluvia de dólares que alteren esencialmente la dinámica esperada del mercado cambiario", advierte la consultora y considera que los ingresos por exportaciones enfrentarán desafíos.

"No se repetirán los super precios de commodities de 2021, a lo que se suma un riesgo adicional a la baja derivado de la aceleración esperada de la normalización monetaria en Estados Unidos, que derivará en un dólar fortalecido", sostiene Abeceb y calcula que el sector agrícola aportará un 4% menos.

Para diciembre, los economistas de LCG estimaron que seguirá la moderación de los valores exportados tanto por menores volúmenes como por un menor impulso de los precios internacionales de lo commodities exportables. De todas maneras, la tasa de variación interanual seguirá siendo elevada a raíz de la baja base de comparación que dejó el mes de diciembre de 2020.

