Las agencias de rating son, en esencia, los grandes árbitros del riesgo financiero global. Cuando Fitch, Moody’s o Standard and Poor’s suben o bajan una calificación, no solo emiten una opinión técnica, sino que pueden mover miles de millones de dólares, cambiar el costo de financiamiento de un país y redefinir cómo Wall Street percibe una economía. Por eso cada decisión de estas firmas suele impactar de manera inmediata en bonos, acciones, tipo de cambio y riesgo país. Y la Argentina es uno de los ejemplos más claros de esa dinámica. Las agencias de calificación crediticia son empresas privadas especializadas en medir la capacidad de pago de países, bancos y compañías. A través de una escala de letras, intentan estimar qué tan probable es que un emisor pague sus deudas o termine en default. En la práctica, funcionan como una especie de “termómetro de confianza” para los mercados. Cuanto mejor es la nota, menor es el riesgo percibido y más barato suele ser el financiamiento. Cuanto peor es la calificación, mayor es la tasa que exigen los inversores para prestar dinero. Las tres dominan gran parte del mercado mundial de deuda soberana y corporativa. Según el manual técnico de Fitch, las calificaciones son “opiniones forward looking sobre la capacidad relativa de una entidad para cumplir con sus compromisos financieros”. En otras palabras: no califican el presente solamente, sino también la probabilidad futura de incumplimiento. Ahí aparece uno de los conceptos centrales del mercado financiero global: la escala de ratings. La categoría más alta es AAA. Representa la máxima calidad crediticia y una expectativa extremadamente baja de default. Fitch la define como una capacidad “excepcionalmente fuerte” de pago, muy poco vulnerable incluso frente a eventos adversos. Son países o compañías que el mercado considera prácticamente imposibles de quebrar. Estados Unidos, Alemania o Suiza suelen moverse cerca de ese nivel. Debajo aparecen las categorías AA y A, que todavía representan emisores muy sólidos, aunque con algo más de sensibilidad frente a shocks económicos. Después llega BBB, probablemente la frontera más importante del sistema financiero global. Fitch define esa categoría como emisores con capacidad “adecuada” de pago, aunque más expuestos a deterioros económicos o financieros. Pero el verdadero punto crítico está en BBB-. Esa es la última nota considerada “grado de inversión”. Todo lo que queda por debajo entra en territorio “high yield” o “grado especulativo”. Ahí aparecen BB, B y CCC, categorías asociadas a economías o empresas con mayor fragilidad financiera y más riesgo de default. La categoría BB, por ejemplo, indica “vulnerabilidad elevada” frente a cambios adversos del contexto económico, aunque todavía existe flexibilidad financiera para cumplir obligaciones. Más abajo aparece B, definida directamente por Fitch como “Highly Speculative”. Allí ya existe un riesgo material de default, aunque el emisor todavía sigue pagando normalmente. Y después llega la zona crítica: CCC, CC y C, donde el default empieza a ser visto como una posibilidad concreta o incluso inminente. Argentina pasó varias veces por casi toda esa escala. Por eso las decisiones de rating tienen tanta importancia local. Cuando una agencia mejora la nota soberana, el mercado interpreta que bajó la probabilidad de default. Y si cae la percepción de riesgo, los bonos suben y el riesgo país baja. La relación es bastante directa. El riesgo país mide el sobrecosto que paga un país respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si el mercado cree que Argentina tiene más capacidad de pago, exige menos tasa para prestarle. Entonces sube el precio de los bonos y baja el spread. Por el contrario, una rebaja de rating puede provocar exactamente el efecto inverso: ventas masivas de bonos, suba del riesgo país y cierre del acceso al financiamiento internacional. De hecho, perder el grado de inversión suele ser uno de los eventos más traumáticos para cualquier economía emergente. La razón es técnica pero muy poderosa: muchos fondos globales tienen prohibido por reglamento invertir en deuda especulativa. Entonces, cuando un país cae por debajo de BBB-, esos fondos se ven obligados a vender automáticamente. Eso puede generar un shock financiero enorme en muy poco tiempo. El propio documento de Fitch aclara además que las calificaciones son relativas y no absolutas. Es decir, el mercado no necesita creer que un país es perfecto. Solo necesita percibir que es menos riesgoso que antes o menos riesgoso que otros comparables. Ahí está una de las claves para entender los movimientos recientes de los activos argentinos. Incluso estando todavía en territorio especulativo, una mejora de perspectiva o un upgrade puede generar fuerte compresión de spreads porque cambia la dirección esperada del riesgo. Otro aspecto central es que las agencias no miran solamente déficit fiscal o deuda. También analizan reservas, estabilidad política, crecimiento, acceso al financiamiento y capacidad de sostener políticas económicas en escenarios de estrés. Fitch incluso dedica una sección completa al riesgo cambiario y a los controles de capital. En países como Argentina, eso es clave porque el mercado sabe que no alcanza con tener dólares comerciales, sino que también importa si el sistema financiero puede transferirlos libremente al exterior. Por eso muchas veces el riesgo país no baja únicamente con superávit fiscal. También necesita confianza financiera, acumulación de reservas y acceso al mercado. Así, detrás de esas letras aparentemente simples —AAA, BBB-, BB o CCC— se esconde buena parte del sistema nervioso de Wall Street. Porque en el mercado global la confianza tiene precio. Y las agencias de rating, guste o no, siguen siendo quienes ayudan a definirlo.