Las principales gremiales de la industria láctea uruguaya remitieron una carta al embajador de Brasil en Montevideo, Marcos Leal Raposo Lopes, en la que expresan “profunda preocupación” por la investigación abierta en Brasil sobre presuntas prácticas de dumping en las exportaciones de leche en polvo provenientes de Argentina y Uruguay. En la misiva, las organizaciones declaran rechazar “enfáticamente la existencia de prácticas de dumping” y afirman que “los precios de exportación de la leche en polvo de nuestro país… no solo se alinean con las referencias internacionales de exportaciones de Nueva Zelanda, sino que siempre se ubican por encima de ellas”, argumento que, según los remitentes, contradice la hipótesis de competencia desleal. Los productores también subrayan el carácter cooperativo predominante en la industria láctea uruguaya como factor que refuerza “la inexistencia de prácticas de dumping”, dado que los propios productores participan directamente en los resultados del negocio y, por ende, en las decisiones de precio y volumen. Además, las gremiales cuestionan la metodología aplicada en la investigación brasileña, advirtiendo que podría no ajustarse a los criterios de la normativa internacional y que “no se fundamenta en evidencias afirmativas, objetivas y verificables”. Reclaman que cualquier análisis considere las particularidades del sector, los costos regionales y la estructura de comercialización local. La carta busca, en suma, instar a las autoridades brasileñas a revisar el enfoque de la pesquisa y evitar medidas que afecten el comercio regional, mientras los sindicatos y cámaras del sector esperan información técnica adicional y sostienen su disposición a aportar datos que respalden la transparencia de las exportaciones uruguayas.