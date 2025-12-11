Medicamentos gratis de PAMI en diciembre 2025: cuáles son los nuevos requisitos para acceder

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que en octubre pagará un bono adicional a los jubilados y pensionados afiliados a la obra social, con el fin de que puedan acceder a la compra de alimentos.

En medio de un delicado contexto económico para los adultos mayores, el organismo propone reforzar sus ingresos con la entrega de un complemento destinado a un grupo específico de pacientes. Se trata un adicional de más de $ 45.000 para quienes sean diagnosticados con celiaquía.

PAMI anunció un bono de $ 45.000 para jubilados

Se trata de un refuerzo económico destinado a los jubilados y pensionados que presenten celiaquía. Este beneficio, contemplado en la Ley 26.588, busca garantizar el acceso a alimentos sin gluten que son esenciales para una dieta saludable.

El importe tiene como fin paliar la diferencia económica que suelen tener este tipo de productos en el mercado, debido a su especialidad.

El subsidio de PAMI contempla una ayuda mensual que cubre el 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), calculada por el INDEC, que ascendería a $ 45.869.

PAMI Celíacos: quiénes pueden acceder al beneficio

El bono está dirigido exclusivamente a afiliados de PAMI con diagnóstico médico confirmado de celiaquía. Este aporte es clave para cubrir los elevados precios de los alimentos sin TACC, esenciales para resguardar la salud de los pacientes.

Cómo pedir el bono de celiaquía para jubilados

El trámite es sencillo y puede realizarse de manera presencial, solicitando un turno en una agencia de PAMI, u online, a través del sitio oficial de la obra social.

Para tramitarlo requerirá presentar la siguiente documentación: