Chau AUH: estas personas ya no podrán cobrar el beneficio si no cumplen con este requisito

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los programas más importantes y utilizados de la ANSES, ya que asiste a millones de familias en Argentina.

Sin embargo, no todos los titulares podrán cobrarla en septiembre 2025, ya que el organismo previsional aplica controles estrictos sobre ingresos familiares, documentación y libreta AUH.

En este mes, además, se confirmó un aumento del 1,9% en todas las asignaciones, pero muchos beneficiarios podrían quedar excluidos si no cumplen con los requisitos.

¿Quiénes no podrán cobrar la AUH en septiembre 2025?

Según lo dispuesto por ANSES, podrán quedar fuera del cobro de la AUH los siguientes grupos:

Familias cuyo ingreso supere el tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

(SMVM). Personas extranjeras sin una residencia legal mínima de dos años en el país.

Hijos mayores de 18 años sin discapacidad o declarados en otro grupo familiar.

Titulares que no presenten en término la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad.

Uno de los puntos más importantes es el tope de ingresos familiares. Para cobrar la AUH, el grupo familiar no puede superar el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

ANSES cruza datos de periódicamente con organismos como ARCA y ARBA, por lo que cualquier inconsistencia en la información puede derivar en la suspensión del beneficio.

Montos actualizados de la AUH en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9%, los valores de las asignaciones se establecerán de la siguiente manera:

AUH por hijo: $ 92.065,27.

$ 92.065,27. AUH por hijo con discapacidad: $ 299.790,04.

$ 299.790,04. Asignación por embarazo (AUE): $ 92.065,27

Calendario de pagos de la AUH en septiembre 2025