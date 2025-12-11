Renuevan uno de los beneficios más utilizados del PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) renovó uno de los beneficios más utilizados por los jubilados y pensionados afiliados a la obra social. Se trata de la entrega de pañales para adultos mayores.

Los afiliados que requieran estos recursos deberán en diciembre renovar obligatoriamente la solicitud o podrían perder el beneficio. Vale destacar que la entrega se realizará en el domicilio sin necesidad de que deban trasladarse.

Renuevan la entrega de pañales para jubilados y pensionados del PAMI

La obra social renovó este beneficio que le brinda una importante ayuda económica a los adultos mayores que requieran acceder a pañales por su estado de salud.

“La prestación de los higiénicos absorbentes descartables tiene una duración de seis meses, por lo que todos los afiliados que están en el programa desde junio o julio ya deben renovar la solicitud durante el mes de diciembre”, indicó el director ejecutivo, Esteban Leguízamo.

Para hacerlo, es necesario que el afiliado acuda a su médico de cabecera antes de que se venza el plazo para gestionar la nueva OME y continuar recibiendo los insumos en su domicilio.

Cómo renovar la orden médica

Para completar el trámite, el afiliado debe seguir tres pasos básicos:

Solicitar un turno con el médico de cabecera , responsable de la historia clínica del afiliado.

Pedir la renovación de la OME, que el profesional cargará de inmediato en el sistema del PAMI.

Verificar los datos personales, especialmente domicilio, teléfono y correo electrónico, necesarios para confirmar la entrega mensual.

El organismo destacó que actualizar los datos es clave, ya que las entregas se realizan puerta a puerta y un domicilio incorrecto puede impedir que el envío llegue en tiempo y forma.

Cómo se realiza la entrega de pañales

PAMI inició un sistema de entrega de pañales puerta a puerta, lo que significó simplificar el proceso y eliminar los trámites innecesarios con intermediarios.

Ya con las órdenes médicas autorizadas, la empresa Urbano Express, de logística, se encarga de la provisión, el almacenamiento y la distribución de los pañales a domicilio.

En caso de que el afiliado no se encuentre en su vivienda, se reprograma una segunda visita para un plazo no mayor a 72 horas.

¿Dónde consultar dudas o información adicional?

Los afiliados pueden comunicarse a través de:

Línea 138 – PAMI Escucha y Responde (opción 0).

Agencias PAMI de cada localidad.

Sitio oficial: pami.org.ar/higienicos.

El organismo también recordó que no solicita datos bancarios ni claves por teléfono, por lo que se recomienda desestimar llamados sospechosos.