Cuánto cobran los empleados bancarios en enero de 2026 y cómo quedó el sueldo básico Aumento confirmado: ¿cuánto gana un empleado bancario tras la suba de enero?

Los trabajadores bancarios inician el 2026 con un sueldo básico que supera los $ 2.000.000, según el último acuerdo firmado por La Bancaria, el gremio que lidera Sergio Palazzo.

Este incremento se suma a la política de actualización mensual que acompaña la inflación, lo que garantiza estabilidad en el poder adquisitivo durante los meses de verano.

¿Cómo se aplican los aumentos?

El salario de diciembre, que se paga en enero, incluye un ajuste del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre medida por el INDEC. Este mecanismo se mantiene desde hace más de un año y seguirá vigente en diciembre, enero y febrero, según lo pactado con las cámaras empresarias del sector.

El sistema toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y actualiza las remuneraciones brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

De esta forma, los bancarios acumularon un incremento del 27,9% sobre la base de diciembre 2024.

Bancarios: escala salarial completa para enero 2026

El salario inicial para la rama administrativa se ubica en $ 2.008.641, mientras que los cargos jerárquicos superan los $ 4.000.000. En posiciones principales, como Subgerente Departamental, el monto puede superar los $ 5,7 millones.

Ejemplos de categorías:

Administrativos: desde $ 2.008.641 hasta $ 2.564.843 según antigüedad.

Jefaturas: entre $ 2.694.858 y $ 4.373.236.

Subgerencias: hasta $ 5.779.763.

Maestranza y ordenanza: básicos desde $ 2 millones, con variaciones por años de servicio.

Este esquema refleja la importancia de la antigüedad y la jerarquía en la estructura salarial del sector.

Impacto económico y beneficios para el gremio

El sector bancario se mantiene como uno de los rubros con mejores remuneraciones en el país, lo que genera interés en la capacitación y la inserción laboral en entidades financieras.

Próxima negociación paritaria

La Bancaria y las cámaras empresarias —ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA— fijaron la próxima reunión para la segunda quincena de marzo 2026. Allí se definirán nuevos incrementos y se evaluará la evolución de la inflación para el resto del año.

Con la inflación todavía en niveles altos, el mecanismo de actualización automática se convierte en una herramienta fundamental para proteger el salario real. Para los bancarios, esto se traduce en algo esencial: previsibilidad sobre el ingreso y un resguardo para no perder poder adquisitivo.