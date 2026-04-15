La Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó los valores del monotributo que rigen desde abril de 2026 y se fijó la fecha para el vencimiento de la cuota del cuarto mes del año. Asimismo, ARCA informó cuánto deberá pagar cada una de las categorías del monotributo tras el último ajuste. En tanto, cumplir con el pago del régimen simplificado, el componente impositivo, los aportes a la obra social y a la jubilación, es fundamental para evitar atrasos y sanciones. ARCA definió el calendario de pagos para este mes con una fecha unificada. El vencimiento para el monotributo será el lunes 20 de abril de 2026. A diferencia de otros esquemas, no hay diferenciación por terminación de CUIT y todos los contribuyentes deberán abonarlo en la misma fecha a través de los medios de pago habilitados. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede dar de baja el monotributo de forma automática si se registran 10 meses consecutivos sin pago. Esta situación se conoce como baja de oficio y deja al contribuyente fuera del régimen simplificado. Además, para poder reingresar, es obligatorio regularizar la deuda pendiente mediante el pago total de las obligaciones adeudadas o a través de un plan de pagos vigente. Una vez cancelada la deuda o incluida en un plan, el contribuyente podrá iniciar nuevamente el trámite de inscripción en el monotributo. Tras la actualización del 14,3% del monotributo, aplicada en base a la inflación del último semestre, los montos totales para las categorías de servicios y venta de bienes quedaron establecidos para abril de 2026 de la siguiente manera: Actualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó los topes máximos de facturación para cada categoría del monotributo conforme a la siguiente escala: